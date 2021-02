Do konce února se nový technický šéf Haasu začne naplno věnovat vozu pro rok 2022

Vzhledem k novým technickým pravidlům, která ve formuli 1 začnou platit od příštího roku, budou letos muset týmy ve vývoji rozdělit svou pozornost mezi vůz pro letošní rok a pro sezónu 2022.

Haas po nepovedeném ročníku 2020 získal bývalého člena Ferrari Restu, který se stal technickým ředitelem americké stáje.

Poté, co v prosinci odešel z Ferrari, se Resta nyní zaměřoval na návrh vozu pro rok 2021, do konce února se však začne již naplno věnovat vývoji vozu pro rok 2022.

„Prvních pár týdnů si zvykal na to, co děláme. Zapojil se do vývoje letošního vozu, kde kvůli změně v pravidlech došlo k určitým změnám v designu, teď už ale 80 % času věnuje roku 2022 a do konce února se bude na vůz pro rok 2022 soustředit na 99 %,“ řekl Steiner pro oficiální stránky formule 1.

Haas letos čeká revoluční rok z pohledu jezdecké sestavy, když z týmu po čtyřech společně strávených sezónách odešli Romain Grosjean a Kevin Magnussen. Americká stáj angažovala dva nováčky Nikitu Mazepina a Micka Schumachera.

Přípravy na letošní ročník jsou poznamenány pandemií koronaviru. Kvůli cestovním omezením tak Haas motor Ferrari ve svém letošním modelu nastartuje až při předsezónních testech v Bahrajnu.

„Připravujeme se, abychom byli lepší, ale nevím, jaká bude realita. Víme, že to může být těžké, ale zvládneme to. To je jeden z důvodů, proč jsme vzali dva nováčky, toto je přechodný rok a pro 2022 plánujeme být lepší,“ řekl Steiner.

„Připravujeme se na těžký rok. Vždy se z toho snažíte dostat maximum, musíte být ale zároveň realističtí a nesnít, že najednou bude všechno dobré. Vloni jsme se trápili a auto je prakticky stejné, tak proč by to mělo být mnohem lepší? Nemyslím, že ostatní udělají při postupu vpřed velké chyby, jelikož jejich balíčky jsou dobré.

„Víme, že naše výkonnost nemusí být nejlepší, ale probíhá spousta práce. Letos je to jako bychom se vrátili do roku 2015 (kdy se Haas připravoval na svou první sezónu ve F1 v roce 2016, pozn. redakce), protože jsme vloni udělali tak velký krok zpět, že teď musíme udělat dva dopředu. A to děláme.“