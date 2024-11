Do kdy mají současné okruhy platnou smlouvu?

Kalendář formule 1 má dnes už 24 závodů. Nelze vyloučit, že se tento počet v budoucnu zvýší, ale o moc to nebude. Už dnes je kalendář F1 velmi náročný pro zaměstnance týmů i další personál. Jde ale také o kalendář jako takový – tedy ten gregoriánský. Trochu se na to zapomíná, ale F1 dnes v průměru závodí jednou za dva týdny. Reálně je to samozřejmě více (kalendář je nahuštěnější), protože od poloviny prosince do března a v srpnu jsou přestávky.

Jedinou možností, jak dostat do kalendáře více okruhů, je rotace. Formule 1 si ji naposledy vyzkoušela v letech 2008 až 2014, kdy se okruhy Hockenheimring a Nürburgring střídaly v pořádání Velké ceny Německa.

Kdy končí smlouvy současným okruhům?