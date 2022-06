Do kdy mají jednotlivé okruhy platnou smlouvu?

Formule 1 chce velké ceny „regionalizovat“, čímž se sníží náklady na dopravu, emise skleníkových plynů, ale také to uleví personálu týmů. Pro velkou část zaměstanců týmů totiž grand prix rozhodně nezačíná v pátek a nekončí v neděli.

Teoreticky by se tak už neměl opakovat současný scénář, kdy F1 letí z Monaka do Baku, pak do Kanady a zase zpět do Evropy na Silverstone.

Je ovšem otázkou, jak moc se to Domenicalimu podaří dát dohromady – bude narážet na nesouhlasy promotérů. Jde například o počasí v dané části roku, nejrůznější svátky apod.

Letos máme 22 závodů, Velká cena Ruska byla zrušena. A počítejme. V příštím roce mají / mohou přibýt:

Las Vegas: potvrzeno Katar: V kalendáři byl už vloni kvůli covidu, od příštího roku se vrací s hodně dlouhou smlouvou. Čína: Zatím nejistá, stále řeší covid. Afrika: V tabulce níže není z dobrého důvodu – zatím nemá smlouvu. Je však stále reálnější, že se v příštím roce v Kyalami pojede.

Jsme tak na 24 až 26 závodech. První číslo je takové, ke kterému F1 směřuje. Druhé (26 závodů) by znamenalo, že některý ze závodů musí z kola ven. A my už dnes víme, že to bude některý z evropských závodů – hodně se mluví o Francii, ale nic jistého nemají ani Monoko a Spa.

Délka smluv jednotlivých okruhů