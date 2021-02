Do Jihoafrické republiky se F1 vrátí zřejmě až v roce 2023

Okruh Kyalami v Jihoafrické republice je podle Schecktera ze společnosti SAGP, která pracuje na návratu F1 do Afriky, nejvíce logickým místem, kde by se velká cena mohla konat. Okruh naposledy hostil formuli 1 v roce 1993.

Trať Kyalami prošla v roce 2015 rozsáhlou modernizací a podle Warrena Schecktera, který se synovcem mistra světa F1 z roku 1979 Jodyho Schecktera, by okruh k naplnění moderních standardů F1 potřeboval jen drobné úpravy.

Kyalami by se rádo do kalendáře F1 vrátilo už příští rok. Podle Schecktera je ale i vzhledem k pandemii koronaviru reálnější rok 2023. „Cílem je stále rok 2022, kvůli dopadům pandemie by se to ale mohlo posunout, takže rok 2023 je možná pravděpodobnější,“ řekl Scheckter.

Podporu má podnik na africkém kontinentu také od sedminásobného mistra světa F1 sira Lewise Hamiltona, který se vloni nechal slyšet, že Afrika je pro F1 „velmi důležitým místem“.

„Je skvělé, že tak uznávaný a vlivný člověk jako Lewis vyjádřil podporu Velké ceně Afriky. Nejpravděpodobnějším místem k tomu je samozřejmě Jihoafrická republika, protože je to země, která má ve formuli 1 obrovskou historii. Má vlastního mistra světa a v zemi má F1 velkou sledovanost,“ pokračuje Scheckter.

„A co je nejdůležitější, má závodní okruh, který je připravený a velmi se blíží standardům F1. Pokud by se měla konat Velká cena Afriky, pak Jihoafrická republika a Kyalami jsou nejlogičtějším místem. Je skvělé, že Lewis ukazuje svou podporu africké velké ceně. Velká cena Afriky bude obrovskou vzpruhou, která do sportu přinese rozmanitost na všech úrovních.“