Do finále! Sezóna formule E o víkendu vyvrcholí v New Yorku

Před dvěma finálovými závody sezóny 2018/2019 živí naději na zisk titulu osm nejlepších pilotů z celkového jezdeckého pořadí šampionátu. Jmenovitě se jedná o Daniela Abta (Audi), Sébastiena Buemiho (Nissan), Robina Frijnse (Virgin), Antonia Felixe da Costu (BMW), Andreho Lotterera (DS Techeetah), Mitche Evanse (Jaguar), Lucase di Grassiho (Audi) a Jean-Érica Vergneho (DS Techeetah).

Z matematického a pravděpodobnostního hlediska však budeme v souvislosti s bojem o mistrovský titul skloňovat především jména Jean-Éric Vergne a Lucas di Grassi. Francouzský pilot stáje DS Techeetah jako jediný v sezóně 2018/2019 vyhrál tři závody a před vítězem dvou Eprix Lucasem di Grassim na průběžném druhém místě má náskok 32 bodů. To je větší bodový rozdíl než ten, který oba piloty odděloval před loňským finále, kdy se Vergne stal šampionem již po sobotním závodě.

Během víkendu může jeden pilot v New Yorku získat maximálně 58 bodů, a to v případě, že by vyhrál obě kvalifikace (3 body za pole position), oba závody (25 bodů za vítězství) a v každém ze závodů navíc zaznamenal nejrychlejší kolo (1 bod).

Vzhledem ke dvaatřicetibodovému rozdílu by Lucas di Grasssi pochopitelně v ideálním případě potřeboval posbírat maximální možný počet bodů, ani to by mu však titul samo o sobě nezajistilo.

Kdyby si di Grassi po sobotě připsal 29 bodů za pole position, vítězství v závodě a nejrychlejší kolo, tak by měl na svém kontě celkem 127 bodů. Za těchto okolností by Vergne pro zisk titulu již po sobotě potřeboval mít na svém kontě 157 bodů, po di Grassiho vítězství by si však mohl Francouz připsat maximálně 18 bodů za druhé místo. Díky tomu by měl na svém kontě 148 bodů a jeho soupeř Lucas di Grassi by byl stále ve hře.

Pokud by Lucas di Grassi zopakoval svůj sobotní úspěch i v neděli, tak by ke 127 bodů připsal dalších 29 a dostal by se na úroveň 156 bodů. V tomto případě by Jean-Éric Vergne pro zisk titulu potřeboval minimálně páté místo, za které by si připsal 10 bodů a celkově by jich tak získal 158, o 2 více než Brazilec.

Pokud by di Grassi skutečně získal maximální možný počet bodů z víkendu v New Yorku a Vergne by v neděli dojel až šestý, tak by oba jezdci měli 156 bodů a titul šampiona by nad hlavu zvedl pro změnu Lucas di Grassi, protože by měl na svém kontě o jedno vítězství více. To je už ale hodně divoká teorie. Jean-Éric Vergne má zkrátka boj o obhajobu titulu z loňského roku ve svých rukou a Lucas di Grassi bude muset doufat ve Francouzova případná zaváhání.

Tým DS Techeetah má navíc kromě jezdeckého titulu nadosah i titul týmový. Čínská stáj totiž do New Yorku míří s 216 body na kontě a s náskokem 43 bodů na druhé Audi. DS Techeetah by tak mohl německé tovární stáji vrátit loňskou porážku. V sezóně 2017/2018 získalo Audi týmový titul s náskokem pouhých dvou bodů.

Čtrnáct zatáček v Brooklynu

Brooklynský okruh se v současné podobně používá od loňského roku, byť se v této lokalitě závodilo poprvé již v sezóně 2016/2017. Na trati v New Yorku se vždy jely dva závody za jeden víkend a před dvěma lety zde oba ovládl Sam Bird. Před rokem v sobotu vyhrál di Grassi a v neděli Vergne.

Jezdci si musí v New Yorku poradit s tratí, která měří 2373 metrů a obsahuje celkem 14 změn směru.

„Je to velmi zábavný okruh, na kterém se najde několik zrádných míst. Nejlepší pasáží je rychlá levá zatáčka, která patří mezi vůbec nejrychlejší ve formuli E. Je tu několik dalších navzájem velmi rozdílných zatáček, které si s postupujícím víkendem začnete užívat,“ řekl o jediném okruhu pro formuli E v USA Jose Maria Lopez, kterého cituje web e-racing365.com. Lopezovu stáj Dragon čeká v New Yorku domácí závod.

Veškeré dění v New Yorku budete moci během víkendu sledovat živě na obrazovkách Eurosportu. Sobotní kvalifikaci i závod budete moci sledovat v přímých přenosech od 17:45 a od 21:45 na Eurosportu 1. V neděli poté nabídne Eurosport 1 nejprve ze záznamu kvalifikaci od 21:00 a hned poté živě od 21:45 poslední závod sezóny 2018/2019.

Foto: Formula E