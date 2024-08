Do F1 se nyní můžete dostat jedině díky nějaké šílené příležitosti, tvrdí vicemistr světa formule E Evans

Úřadující vicemistr světa formule E Mitch Evans tvrdí, že prakticky jedinou cestou, jak se nyní dostat do F1, je využít nečekané příležitosti, která se naskytla de Vriesovi či Bearmanovi.

Mitch Evans, kterému letos jen těsně unikl titul ve formuli E, byl svého času považován za velmi nadějného budoucího pilota F1.

Své šance v královně motorsportu se však nyní 30letý závodník z Nového Zélandu, jenž před 12 lety ovládl šampionát GP3 (dnešní F3), dosud nedočkal a nejspíš se to již ani nezmění.

Rodák z Aucklandu si v tomto směru postěžoval, že je nyní možné se do F1 dostat prakticky jedině v případě, kdy se někomu v roli rezervního jezdce naskytne podobná příležitost, které v poslední době využili Nyck de Vries a Oliver Bearman.

Připomeňme, že de Vries získal sedačku u stáje AlphaTauri pro sezonu 2023 (ačkoliv ji následně brzy ztratil) především na základě jeho nečekaně povedeného debutu v GP Itálie, kdy zaskakoval za indisponovaného Alexandera Albona.

Podobně si pro ročník 2025 sedačku pojistil také Bearman, jenž letos na poslední chvíli v Saúdské Arábii nahradil Carlose Sainze z Ferrari a dojel si pro sedmou příčku.

„K zisku sedačky prostě potřebujete, aby se stala nějaká mimořádná situace. I proto se jezdci snaží být náhradníky. Jsou tu piloti, kteří platí za to, aby mohli být rezervními jezdci. To je směšné,“ uvedl v rozhovoru pro Total Motorsport Evans, kterému podle jeho slov v minulosti k zisku místa v královně motorsportu nestačilo ani to, že byl rychlejší než někteří aktivní piloti F1.

„Když se do toho opravdu ponoříte a víte, jak to funguje, je ten sport hloupý,“ nebere si Evans servítky.

„Podívejte se na Nycka de Vriese. Neměl žádnou šanci se do F1 dostat, ale pak dostal zadarmo šanci poté, co Alexe Albona potkaly zdravotní problémy. V rozhodující moment odvedl skvělou práci. Jinak to byl stejný jezdec, jako roky předtím,“ prohlásil dále pilot Jaguaru ve formuli E.

„Pak se podívejte na Olivera Bearmana (a jeho debut v GP Saúdské Arábie, pozn. red.)... Je to dobrý kluk, ale týden předtím se v Bahrajnu kvalifikoval v F2 jako osmnáctý a pak závodil pro Ferrari. Odvedl slušnou práci, ale seděl v jednom z nejlepších aut a nejspíš na základě toho dostal další šanci (závodní sedačku u Haasu pro sezonu 2025). Týmy už nechtějí s jezdci riskovat. Jediný způsob, jak se do F1 dostat, je prostě získat nějakou šílenou šanci,“ dodal Evans.