Do F1 míří další nováček. Novým pilotem RB bude Isack Hadjar

Sesterský tým Red Bullu, který bude v příštím roce znám jako Racing Bulls, dnes potvrdil, že závodní sedačku po boku Júkiho Cunody získá nováček Isack Hadjar.

Dvacetiletý rodák z Paříže s alžírskými kořeny je součástí „rodiny“ Red Bullu již od roku 2022, kdy se stal členem jejího juniorského programu.

Hned v sezoně 2022 na sebe Hadjar upoutal velmi dobrou rychlostí, když obsadil třetí místo v dobře obsazené asijské regionální formuli, a hlavně čtvrtou příčkou v elitním seriálu FIA F3.

Vloni Hadjar postoupil do F2, kde se mu však v první sezoně příliš nedařilo a musel se spokojit s až 14. pozicí.

V letošní sezoně však Hadjar, kterého konzultant Red Bullu Helmut Marko přezdívá jako „malého Prosta“, udělal velký výkonnostní pokrok a jen těsně mu unikl mistrovský titul, když nestačil pouze na Gabriela Bortoleta.

Hadjar, jenž se ve F2 proslavil i velmi emotivními projevy do týmového rádia, má za sebou také již několik jízd s vozem F1. Kromě testů se zúčastnil i čtyř pátečních tréninků v rámci velkých cen.

„Jsem velmi nadšený, že mohu nastoupit do své nové role v týmu RB. Je to obrovský krok pro mě, moji rodinu a všechny lidi, kteří ve mě od začátku věřili,“ uvedl Francouz v tiskovém prohlášení.

„Vstup do F1 je okamžik, o který jsem usiloval celý život, je to můj sen. Bude to pro mě velká škola, ale jsem připraven tvrdě pracovat a dělat pro tým to nejlepší, co umím. Těším se také na spolupráci s Júkim. Vždycky jsem k němu vzhlížel. Stejně jako já prošel juniorským programem Red Bullu a naše cesty do F1 byly podobné. Je velmi zkušený a bude dobré se od něj učit,“ dodal Hadjar.

