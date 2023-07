Do Eau Rouge by měla být vrácena šikana, myslí si po další tragédii Čou

Pilot týmu Alfa Romeo Kuan-jü Čou tvrdí, že by trať ve Spa měla po další tragické nehodě projít úpravami.

Během uplynulého víkendu se na okruhu ve Spa, v rámci závodu formulového šampionátu FRECA, stala tragická nehoda, po níž přišel o život nizozemský jezdec Dilano van 't Hoff.

K nešťastné události došlo poté, co 18letý závodník van 't Hoff ztratil na rovince Kemmel Straight, která se nachází nedaleko za slavným komplexem zatáček Eau Rouge/Raidillon, kontrolu nad svým vozem a následně s ním po odrazu od bariéry zůstal stát víceméně uprostřed dráhy.

Krátce poté pak do vozu Nizozemce narazil za ním jedoucí Adam Fitzgerald, který se již nečekané překážce nedokázal vyhnout. K tragédii zjevně přispělo i to, že na okruhu ve Spa silně pršelo, takže viditelnost byla velmi špatná.

Šlo navíc o druhé neštěstí podobného charakteru v krátké době, když ve Spa před čtyřmi lety po téměř stejné kolizi zahynul závodník formule 2 Anthoine Hubert. Osudným se mu tehdy stal střet s Juanem Manuelem Correrou, který se udál těsně za sérií zatáček Eau Rouge/Raidillon.

I když byla trať, respektive úniková zóna, v tomto úseku upravena, objevují se názory, že by se mělo přistoupit k ještě radikálnějším opatřením.

Damon Hill, mistr světa z roku 1996, prohlásil, že by FIA měla zvážit omezení závodění v silném dešti, zatímco závodník týmu F1 Alfa Romeo Kuan-jü Čou ve světle obou tragédií uvedl, že by ve Spa mělo dojít k zásadnímu přepracování úseku Eau Rouge/Raidillon.

„Úpravy jsou z mého pohledu nutné. V roce 2019 jsem tam přišel o kamaráda Anthoina, takže to bolí. Určitě je to ikonická zatáčka, ale už jsme přišli o příliš mnoho životů a myslím, že je čas na změnu,“ myslí si Čou, jehož slova cituje web RaceFans.

Čínský závodník rovnou navrhuje i řešení – umístit do zatáčky Eau Rouge šikanu.

Nešlo by přitom o úplnou novinku, jelikož šikana byla ve slavné zatáčce použita v roce 1994, kdy F1 hledala řešení, jak zvýšit bezpečnost po tragických nehodách Ayrtona Senny a Rolanda Ratzenbergera v Imole téhož roku.

„Viděl jsem nějaká videa, myslím, že z roku 1994, a tehdy tam byla pomalá šikana. Řekl bych, že by to byla správná cesta vpřed,“ dodal Čou s tím, že problémem v případě nehody van 't Hoffa bylo i to, že byl závod navzdory špatným podmínkám restartován.