Do doby, než v Austinu nasadíme velký upgrade, budeme jen přežívat, tuší Magnussen

Kevin Magnussen přiznal, že se Haas až do doby, než nasadí velký balík technických novinek, bude hodně trápit.

Letošní sezona má pro Haas velmi typický průběh –⁠ nadějný začátek a poté postupný úpadek, který se projevuje především v závodech. V kvalifikacích dokáže Haas i nadále překvapit –⁠ jako například v Singapuru, kde se jak Kevin Magnussen, tak Nico Hülkenberg dostali do první desítky.

Magnussen nicméně neočekává, že by se situace měla změnit dříve než před GP USA, která je na programu 22. října. Do Austinu se totiž Haas chystá přivést velký balík s technickými novinkami.

„Do té doby jsme v režimu přežití,“ uvedl Magnussen, kterého cituje Autosport.

„V Singapuru jsme s aktuálním vozem získali bod, protože tato trať našemu vozu vyhovovala více,“ vysvětlil Dán.

„Vždycky máme důvod snažit se o co nejlepší výsledek, a stejně to bude i v Kataru. Nikdy jsem tam nejel, ale je to velmi rychlá trať, svým způsobem trochu podobná Suzuce, což znamená dlouhé, plynulé rychlé zatáčky. Nic pro nás,“ nemá pilot Haasu před GP Kataru velká očekávání.

Ve formuli 1 nebývá zvykem, aby tým nasadil zásadní upgrade takto blízko konci sezony a navíc v situaci, kdy nebojuje o přední příčky v šampionátu.

Podle šéfa Haasu je však cílem týmu příprava na sezonu 2024.

„Doufáme, že vylepšení zafungují. A když ne, tak se alespoň něco dozvíme pro příští rok,“ prohlásil Guenther Steiner, který si je vědom toho, že pět závodů neposkytne dost prostoru pro optimalizaci vozu.