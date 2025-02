Do budoucna je pro nás Franco jedním z nejdůležitějších aktiv, říká Briatore

Franco Colapinto se letos stal rezervním jezdcem Alpine. „Je to rychlý a velmi dobrý jezdec,“ řekl Briatore pro argentinskou televizní stanici Eltrece.

„Potřebuje ještě získat zkušenosti, ale my Francovi věříme. Bojovali jsme o to, abychom měli Franca v týmu. A do budoucna je pro nás Franco jedním z nejdůležitějších aktiv.“

„Ve formuli 1 je důležité načasování. Váží si sponzorů, má za sebou dobré rozhovory se všemi inženýry. V současné době s námi velmi tvrdě pracuje. Jsem spokojený.“

Spekuluje se, že by Colapinto mohl v budoucnu nahradit ve voze Alpine Jacka Doohana. A tato budoucnost nemusí být příliš vzdálená. Briatore v tomto smyslu mluví dost nejasně.

„Slib je takový, že se budeme snažit udělat vše pro to, aby se Franco dostal do pozice, která mu umožní tuto práci vykonávat. To je to, co musíme dělat.“

„S inženýry vynakládáme veškeré úsilí, abychom se ujistili, že má k dispozici správné auto pro tuto práci. A potom se uvidí.“