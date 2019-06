Do Bernu! Formuli E čeká závod na nové trati v kalendáři

Švýcarská konfederace oficiálně nemá hlavní město, mezinárodně je za něj však obecně považován Bern, pro který můžeme také najít označení „Bundesstadt“, nebo – li spolkové město. Bern je se 134 000 obyvateli sice až páté největší město Švýcarska, mezinárodní pozornost mu však kromě historických krás zajišťuje také sídlo spolkového parlamentu a švýcarské vlády.

Vynecháme – li při popisování Bernu politické záležitosti, tak můžeme zmínit, že město ležící na úpatí Bernských Alp mezi horami Gurten a Bantiger je domovem možná nejslavnější značky čokolády na světě – Toblerone.

Do Bernu se ve Švýcarsku přestěhovala formule E z Curychu. Na jezdce a týmy elektrického šampionátu čeká v ulicích nad údolím řeky Aary okruh měřící 2750 metrů, který pilotům nabídne 14 změn směrů.

Na nové trati v Bernu se bude závodit v protisměru hodinových ručiček z ulice Laubeggstrasse, odkud budou piloti pokračovat směrem k parku Rosengarten a následně do oblasti Baerengraben, odkud se všem naskytne úchvatný výhled na historické centrum, které je zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Historické jádro Bernu je populárním turistickým cílem a díky ohybu řeky Aary leží defacto na poloostrově.

Kromě blízkosti oblasti UNESCO je trať v Bernu unikátní ještě v jednom směru. Piloti na ní během jednoho kola překonají pětisetmetrové převýšení, což nemá v kalendáři formule E obdoby.

Stísněné prostory bernských uliček zároveň představují výzvu pro všechny týmy z hlediska logistiky. Paddock je totiž od okruhu vzdálen 800 metrů a týmům bude přesun monopostů na závodní trať trvat dvacet minut.

Paffett: Bern bude ta největší výzva

Gary Paffett, jeden z nováčků letošní sezóny formule E, předpokládá, že závod elektrických formulí v ulicích Bernu bude pro všechny piloty opravdovou výzvou. Britský bývalý pilot Mercedesu v DTM předpokládá náročnost švýcarského závodu poté, co se seznámil s okruhem v Bernu na simulátoru.

A rollercoaster street circuit in the Swiss city of Bern! Is this the craziest track layout we've ever raced? #SwissEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/yqrTKqUDSs — ABB Formula E (@FIAFormulaE) 18. června 2019

„Bude to vážně vzrušující a po Berlínu také trochu šok,“ rozpovídal se loňský šampion DTM pro web e-racing365.com.

„Některé pasáže jsou vážně velmi úzké a trochu připomínají šikanu v Hongkongu. Poté nás čekají místa s velkým převýšením, kde se budeme blížit situaci z Říma, ve které se monoposty dokonce odlepovaly od země.“

„Je to nepochybně ta nejnáročnější trať, jakou jsem dosud v kalendáři viděl a bude to tady tvrdé,“ předpokládá Paffett, který do Švýcarska přijíždí s průběžným ziskem osmi bodů na osmnáctém místě tabulky jezdců. Jeho týmový kolega z HWA Stoffel Vandoorne, který před týdnem skončil třetí v Le Mans, je v tabulce patnáctý se třiceti body.

Spolu s Bernem zbývají do konce sezóny 2018-19 tři závody, do kterých vstupuje jako lídr pořadí úřadující šampion Jean-Éric Vergne z týmu DS Techeetah. Francouz má nyní 102 bodů, což je o 6 více než v případě druhého Lucase di Grassiho z týmu Audi. Daleko od Vergneho není jeho týmový kolega Andre Lotterer s 86 body na třetím místě.

Dění v Bernu můžete sledovat zítra živě. Kvalifikaci vysílá v přímém přenosu od 13:30 Eurosport 2, závod poté budete moci sledovat rovněž živě od 17:45 na Eurosportu 1.

Sledujte živě: první volný trénink

Sledujte živě: druhý volný trénink

Foto: Pixabay