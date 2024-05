Dnes to bylo prostě špatné, říká po pátku v Imole Verstappen

Max Verstappen skončil ve druhém tréninku na sedmém místě se ztrátou více než 0,5 sekundy na nejrychlejšího Leclerca.

V průběhu tréninků jsme ho viděli několikrát mimo trať. „Těžký den,“ řekl oficiálnímu kanálu F1. „Bylo těžké získat dobrou rovnováhu. Ve voze jsem se necítil úplně pohodlně. Bylo velmi snadné ztratit kontrolu nad autem. Je tu pár věcí, na které se musíme podívat, protože dnes to bylo prostě špatné.“

„Také jízda na dlouhou vzdálenost byla opravdu špatná, takže určitě tu je pár věcí, které musíme zlepšit, pokud chceme být zítra konkurenceschopní.“

Verstappen se ve druhém tréninku zlobil na Hamiltona, který zpomalil v šikaně Villeneuve. Hamilton řekl svému závodnímu inženýrovi Peteru Bonningtonovi, že ho nevaroval, že se Verstappen blíží.

„Prostě to není poprvé,“ vysvětlil Verstappen. „Člověk se samozřejmě vždy snaží zůstat v klidu, ale stalo se to znovu. Ale také o tom nechci moc mluvit, protože to není náš problém. Dnes jsme prostě byli silně mimo tempo a to musíme napravit.“

Letos jsme už viděli dva jiné vítěze než Verstappena, ale to platí pro závody. V kvalifikaci je zatím jezdec Red Bullu stoprocentní. Změní se to zítra? Verstappena se zeptali, zda věří, že se situace do zítřka změní.

„Jsem přesvědčen, že se to podaří. Myslím, že to nemůže být horší než to, co jsme měli dnes. Podíváme se na pár věcí, které můžeme pro zítřek udělat lépe, ale vypadá to, že ostatní udělali trochu krok vpřed. A z naší strany to prostě byl špatný den.“