Dnes si všechno sedlo, říká pátý v cíli Hülkenberg

Pátého místa ve Velké ceně Španělska, tedy nejlepšího výsledku v letošní sezóně formule 1, Nico Hülkenberg podle svých slov dosáhl díky vypadnutí v první části sobotní kvalifikace a vylepšením, které tým Sauber do Barcelony přivezl.

Němec obsadil v sobotní kvalifikaci šestnácté místo, vzhledem k odstoupení Lance Strolla z víkendu ještě před nedělním závodem si na roštu Hülkenberg polepšil o jednu pozici.

Zkušený pilot předvedl výborný start, když se v úvodu posunul vpřed a v nájezdu do druhého kola se dostal už do bodované desítky.

Na posledních bodovaných místech se pak Hülkenberg držel v průběhu celého závodu. Po restartu si v závěru poradil ještě s Isackem Hadjarem a Lewisem Hamiltonem a cílem projel šestý.

Krátce po projetí cílem byl sportovními komisaři penalizován Max Verstappen, na tom vydělal i Hülkenberg a posunul se na konečné páté místo.

Po sedmém místě v Austrálii tak Sauber letos podruhé zásluhou Hülkenberga bodoval.

Podle Hülkenberga je bodované umístění výsledkem vylepšení Sauberu, které tým nasadil tento víkend, načasování safety caru a toho, že díky vypadnutí v Q1 měl pro závod k dispozici více čerstvých sad pneumatik.

„Dnes si všechno sedlo. Dobrý start, měl jsem skvělé první kolo, kde jsem vydělal spoustu pozic, to byl základ závodu,“ řekl Hülkenberg, kterého cituje RaceFans.

„Pak, abych pravdu řekl, jen dobré auto. Dobrý rytmus a vyvážení. Vylepšení se opravdu vyplatily, což je pochopitelně skvělé vidět.

„Už před safety carem jsem byl osmý. Safety car pak zamíchal závodem. Nakonec to, že jsem včera vypadl v Q1 a měl všechny čerstvé pneumatiky, byl zlatý tiket. Je to ironie, ale vyplatilo se to.“

Jako posledního Hülkenberg v závodě překonal Hamiltona z Ferrari.

„Myslím, že Lewis byl na použité měkké sadě, zatímco já měl stále k dispozici novou sadu, protože jsem včera vypadl tak brzy. Ukazuje to, jaký je rozdíl mezi použitou a novou směsí. Pochopitelně jsem si to užil, myslím ale, že ještě nemáme na to bojovat s velkými týmy. Myslím ale, že jsme udělali velký krok v boji s ostatními týmy ze středu pole.“

Také druhý pilot Sauberu Gabriel Bortoleto dvanáctým místem zaznamenal ve Španělsku svůj nejlepší výsledek své premiérové sezóny.