Dnes nám všechno vyšlo, těší vítězného Verstappena

Zatímco všichni ostatní z nejlepší desítky startovali do závodu na střední směsi, Verstappen si po startu na nejtvrdší sadě pneumatik mohl dovolit zajet k mechanikům o poznání později než piloti Mercedesu, kteří byli na čele.

Na trať se po zastávce Verstappen vrátil těsně za Valtterim Bottasem, záhy si však s Finem poradil a vrátil se do vedení. Už za šest kol byl přitom Verstappen v boxech znovu a ze střední sady se vrátil na tvrdou, na které už dojel zbytek závodu.

Zdálo se, že by Verstappena mohl připravit o vítězství druhý pilot Mercedesu Lewis Hamilton, když ale i on zajel do boxů ke druhé zastávce, měl Verstappen svůj první letošní triumf prakticky jistý.

„Nevěděl jsem, že k tomu dojde. Po prvním stintu to ale vypadalo, že jsme na těch pneumatikách byli opravdu dobří. Bylo samozřejmě otázkou, jak se Mercedesu pojede na tvrdé sadě,“ řekl Verstappen.

„Naše auto mělo spoustu rychlosti, neměl jsem moc problémů s pneumatikami. Jen jsme stále tlačili a vyhrát tady je samozřejmě neuvěřitelný výsledek. Měli jsme skvělý den. Všechno vyšlo, měli jsme správnou strategii a vše šlo hladce. Jsem velmi šťastný, že jsem vyhrál.“

Verstappen po závodě také řekl, že cítil šanci porazit Mercedes a nechtěl si ji nechat vzít.

„Zatím jsme (v letošní sezóně) neměli skutečně příležitost na ně tlačit. A viděl jsem, že na ně tlačíme. Snažil jsem se na ně tedy vyvinout tlak. Museli zastavit a od té chvíle jsem mohl jet své tempo a vybudovat do cíle náskok,“ dodal Verstappen, který se díky vítězství posunul na druhé místo průběžného pořadí.

Albon pátý

Ve čtvrtém závodě v řadě bodoval také druhý pilot Red Bullu Alexander Albon, který obsadil páté místo za Verstappenem, oběma mercedesy a Charlesem Leclercem z Ferrari.