Dnes nám patřilo druhé místo, řekl Verstappen

V tréninku i kvalifikaci se zdál být Verstappenův red bull rovnocenným soupeřem jezdců Mercedesu. V závodě ale jejich tempu Red Bull nestačil a na druhé místo Verstappenovi pomohl technický problém, který vyřadil Valtteriho Bottase.

„Skončili jsme na druhém místě, na které jsme dnes patřili, a to je nejdůležitější. Myslím, že celkově to byl dobrý závod. Jakmile Valtteri odpadl, jen jsem se snažil držet Lewise. Myslím, že rychlost byla dobrá, jen jsem jel svůj závod, oni byli až příliš rychlí,“ řekl Verstappen.

„Nasadili jsme na vůz nové díly, takže se auto rozhodně zlepšilo. Pokusíme se z toho získat více, protože víkend byl trochu kratší a my se pokusíme ještě zlepšit.“

Náladu si Verstappen zlepšil také zajetím nejrychlejšího kola a ziskem bonusového bodu. „V posledním kole jsem si řekl, že do toho půjdu a uvidíme, co se stane. Nejrychlejší kolo na konci bylo příjemné. Nemyslel jsem si, že ho dosáhnu, jen jsem se snažil jet naplno s tím, že uvidíme, co se stane, a naštěstí to vyšlo.“

Albona vyřadil prasklý chladič

Závod k zapomenutí má za sebou Alexander Albon. Několikrát probrzdil a poškodil si pneumatiky, dostal pětisekundový trest a dva trestné body za kolizi s Daniilem Kvjatem a ze závodu nakonec musel odstoupit s prasklým chladičem.

„Rychlost auta dnes byla dobrá, takže je škoda takto skončit a nezjistit, kde bychom mohli dokončit závod. V prvním kole jsem probrzdil, abych zabránil kontaktu. Kvůli tomu jsem musel do boxů dříve, protože ploška na pneumatice způsobovala vibrace,“ řekl Albon.

„Nevím, co se tam stalo s Daniilem. Myslím, že byl v šikaně trochu široký a já to zřejmě neodhadl. Tým pak viděl stoupající teploty a řekli mi, ať zajedu do boxů a odstoupím. Nejprve to vypadalo jako problém s pohonnou jednotkou, tým ale zjistil, že nějaké úlomky poškodily chladič, což způsobovalo zvyšování teploty.“