Dnes na výsledku kvalifikace opravdu nezáleží, řekl Verstappen v reakci na úmrtí Mateschitze

Celý tým Red Bull v sobotu zasáhla zpráva o úmrtí jeho spoluzakladatele Dietricha Mateschitze, který zemřel ve věku 78 let.

Již jistý letošní mistr světa formule 1 Max Verstappen po kvalifikaci na Velkou cenu USA, ve které skončil se ztrátou 92 tisícin třetí, ale díky penalizaci Charlese Leclerca se posunul na druhé místo na roštu, po skončení kvalifikace věnoval slova Mateschitzovi.

„Pro nás to pochopitelně byl náročný vstup do kvalifikace. Výsledek vás také nezajímá, nezáleží na tom. Je to opravdu těžký, velmi těžký den. Samozřejmě jsme se snažili a v kvalifikaci jsme do toho dali všechno, bohužel nám ale trochu chybělo,“ řekl Verstappen.

„Jde nám spíše o to, co se dnes stalo a také o to, co znamenal pro každého v týmu, co vybudoval, samotnou společnost Red Bull a mě osobně. Co udělal pro mě, mou kariéru a můj život. Bez něj bych tu dnes neseděl a neměl bych takový úspěch.

„Měl jsem to štěstí ho před pár týdny vidět, mohli jsme tak spolu strávit nějaký čas. Navždy si budu pamatovat poslední setkání s ním a to, o čem jsme mluvili.“

Red Bull si může v Texasu zajistit první titul v Poháru konstruktérů od roku 2013 a zkompletovat tak letošní úspěch poté, co před dvěma týdny v Japonsku Verstappen obhájil titul mistra světa.

„Stále nás samozřejmě čeká závod a my se pokusíme, aby na nás mohl být (Mateschitz) pyšný. Naše auto je v závodě normálně trochu silnější než v kvalifikaci.

„Už dnes v kvalifikaci to bylo velmi těsné. Kdybychom mohli přezout na trochu lepší pneumatiky, myslím, že to by udělalo rozdíl. Zítra očekávám dobrý závod.“

Pérez: Myslím, že opravdu změnil svět

Sergio Pérez je pilotem Red Bullu, který nevzešel z jezdeckého programu značky. Mexičan do týmu přišel před loňskou sezónou poté, co předtím závodil za Sauber, McLaren, Force Indii a Racing Point.

„Já jsem s ním bohužel nestrávil příliš mnoho času. Setkal jsem se s ním jednou nebo dvakrát. Byl to ale skvělý člověk, velmi šťastný a nadšený. To, co vytvořil, ta značka, a nejen jeho vášeň pro sport. Myslím, že opravdu změnil svět,“ řekl Pérez o Mateschitzovi.

„Opravdu doufám, že zítra budeme šampiony, protože by byl hezký den na to toho dosáhnout. Dnes jsme měli jen tři sady pneumatik a nemohli jsme dosáhnout maxima. Věděli jsme ale, že máme penalizaci, musíme se tedy soustředit na zítřek. Bude těžké se na této trati dostat dopředu, budeme se ale snažit, protože by to tento víkend znamenalo opravdu hodně,“ dodal Mexičan, který dostal penalizaci pěti pozic za výměnu komponent pohonné jednotky a do závodu v Austinu vyrazí z devátého místa.