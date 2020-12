Dnes jsme vyhráli zaslouženě, říká Pérez po svém prvním triumfu ve F1

Závod přitom pro Mexičana nezačal vůbec dobře. V prvním kole jej ve čtvrté zatáčce zezadu sestřelil a roztočil Charles Leclerc, který si při nárazu ulomil zavěšení levého předního kola. Závod skončil také pro Maxe Verstappena, který se snažil vyhnout této kolizi, ale skončil mimo trať a narazil do bariéry.

Pérez zamířil do boxů a závod po safety caru restartoval z poslední pozice. Následně ale dokázal předjet velké množství soupeřů a dostal se až na třetí místo. Mercedes se následně rozhodl využít safety caru, který vyjel kvůli nehodě Jacka Aitkena, a oba své jezdce povolal do boxů. Zastávka se ale vůbec nepovedla, Georgi Russellovi nasadili mechanici špatné pneumatiky, takže musel do boxů o kolo později znovu, a u Valtteriho Bottase byl problém na levé přední pneumatice.

Oba jezdci tím výrazně ztratili a propadli se. Do čela se díky tomu posunul Pérez. Russell se po zastávce ale rychle posouval znovu vpřed, jenže defekt pneumatiky jej připravil o šanci zaútočit na Péreze v boji o vítězství.

Pérez si tak v poklidu dojel pro své první vítězství ve formuli 1. Dočkal se po 190 závodech, což je dosud nejdelší čekání pilota F1 na první triumf.

„Nemám slov. Doufám, že to není sen, protože jsem o tomto momentu snil mnoho let, trvalo mi to 10 let, neuvěřitelné,“ řekl Pérez.

„Po prvním kole byl závod ztracený, stejně jako minulý víkend. Bylo to ale o tom nevzdat se, vrátit se, dostat se přes startovní pole. Udělat to nejlepší, co můžeme. Tento rok nestálo štěstí na naší straně, ale konečně jsme to dokázali. Myslím, že jsme dnes vyhráli zaslouženě. Mercedes měl nějaké problémy. Myslím, že moje rychlost dnes byla dobrá na to, abych udržel George, který odjel fantastický závod.“

Pérez po letošní sezóně odchází z týmu a zatím nemá jisté místo ve formuli 1 pro rok 2021. Již dříve řekl, že pokud pro příští rok nezíská sedačku u Red Bullu, na rok z F1 odejde a vrátí se v roce 2022.

„Upřímně, jen mi to (vítězství) dává více klidu. Nemám příliš v rukou to, co se stane. Vím ale, že chci pokračovat. Když tedy příští rok nebudu na roštu, budu zpátky v roce 2022.“

Stroll letos podruhé na stupních vítězů

Lance Stroll získal letos podruhé třetí místo, když zopakoval svůj výsledek ze závodu v Mugellu.

Stroll věří, že mohl vyhrát, chyba při výjezdu z boxů jej ale o vítězství připravila.

„Jedna moje část je trochu zklamaná, protože myslím, že jsme mohli závod vyhrát. Po své zastávce jsem byl trochu dlouhý při výjezdu z boxů a Esteban (Ocon) se přede mě dokázal dostat. Pak jsem už neměl rychlost,“ řekl Stroll.

„Zablokoval jsem kola a Sergio mě předjel, neměl jsem rychlost předjet Estebana. Trochu jsem se tam zdržel, celkově jsem ale moc šťastný pro tým. Je to neuvěřitelný výsledek a první a třetí místo je přesně to, co jsme tento víkend potřebovali pro šampionát.“