Dnes jsme na Red Bull neměli, shodují se jezdci Mercedesu

V sobotní kvalifikaci Bottas o 25 tisícin nestačil na Verstappena. Po klidném startu si udržel druhou pozici, na které nakonec také poslední letošní závod dokončil.

„Red Bull dnes byl příliš rychlý. Překvapivě rychlý. Čekali jsme, že závodní rychlost bude stejná, ale oni skutečně mohli kontrolovat závod a náskok, když to bylo potřeba. Zkoušel jsem všechno, ale nemohl jsem se s nimi udržet,“ řekl Bottas.

Hamilton se celý víkend necítil dobře

Již jistý letošní mistr světa Lewis Hamilton se do formule 1 vrátil po jednom závodě, který musel vynechat kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Brit si po celý víkend stěžoval, že se stále ještě necítí po nemoci COVID-19 zcela v pořádku a podle jeho slov se to projevilo i v závodě.

„Byl to pro mě skutečně těžký závod. Celý rok jsem byl po fyzické stránce v pořádku, ale dnes rozhodně ne. Jsem rád, že je konec. Moje tělo se necítí dobře, ale vezměme to z té světlé stránky, zvládl jsem to. Celý minulý týden jsem si nemyslel, že tady budu,“ řekl Hamilton.

Hamilton zároveň uznal, že Red Bull byl v Abú Dhabí lepší a vyzdvihl také výkon Verstappenova týmového kolegy Alexandera Albona, který v posledních kolech stahoval ztrátu na Hamiltona. Nakonec ale zůstal čtvrtý.

„Myslím, že red bully byly tento víkend až příliš daleko od nás. Nemohli jsme udržet jejich rychlost. Bylo skvělé vidět Alexe tak vysoko s námi. Byl to souboj dvou týmů, což je podle mě to, co tento sport potřebuje.“