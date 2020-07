Dnes jsme měli na stupně vítězů, mrzí čtvrtého Strolla

Stroll se v úvodu propadl z třetího místa, ze kterého do závodu startoval, když se před něj dostal dobře startující Max Verstappen a piloti Haasu, kteří přezuli na suché pneumatiky hned po zahřívacím kole a startovali z boxů.

Stroll se dokázal vrátit na třetí místo, při druhých zastávkách v boxech se před něj však dostal dřívější zastávkou Valtteri Bottas z Mercedesu.

„Rozhodně si myslím, že stupně vítězů dnes byly možné. Uprostřed závodu jsme zůstali na trati trochu déle, když se před nás Valtteri dostal undercutem (dřívější zastávkou). Zajel do boxů a my očekávali více deště, takže jsme se snažili natáhnout ten stint, ale déšť bohužel nepřišel,“ řekl Stroll.

„Dokázal nás předjet undercutem a když jsme o několik kol později zajeli do boxů, byl osm sekund před námi a my byli v pohodě na čtvrtém místě. Od začátku do konce to byl solidní víkend a věřím, že jsme tento víkend měli druhé nejrychlejší auto, což mi pro další část roku dává hodně pozitivní energie,“ dodává Kanaďan.

Pérez prodělal na startu

Stejně jako druhý Valtteri Bottas z Mercedesu ztratil na startu několik pozic i Sergio Pérez startující ze čtvrté pozice.

„V první fázi se mi hodně protočila kola a to nás stálo spoustu pozic. Na Hungaroringu je vždy náročné získat pozice zpět, ale udělali jsme maximum a měl jsem pár dobrých soubojů,“ řekl Pérez.

„Zažil jsem i pár dramatických chvil, když jsem byl široký na suché trati a měl jsem štěstí, že jsem neskončil ve zdi. Když jsem se dostal do čistého vzduchu, mohl jsem ukázat rychlost vozu, ale v prvním kole jsem ztratil spoustu času Hlavní je, že jsme získali další body pro tým a v Poháru konstruktérů jsme nyní těsně za třetím místem,“ řekl v cíli sedmý Pérez.