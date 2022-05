Dnes jsem na pole position neměl, přiznává Verstappen

Jeho soupeř v boji o titul Charles Leclerc získal pole position v kvalifikaci, která byla předčasně ukončena kvůli nehodě Sergia Péreze a Carlose Sainze. Žádný z pilotů kvůli tomu nemohl dokončit svůj poslední měřený pokus.

„Zatím to pro mě byl náročný víkend. Ve třetí části kvalifikace samozřejmě do toho chcete dát všechno, bylo to trochu lepší,“ řekl Verstappen.

„Pro poslední pokus jsem se rozhodl pro trochu jinou strategii oproti autům kolem mě, a myslím, že to bylo lepší. Byl jsem v dobrém kole, než jsem se dostal do té zatáčky, kde byla trochu zácpa,“ řekl Verstappen k incidentu v závěru kvalifikace.

„Je to smůla. Myslím, že jsme měli na lepší než čtvrté místo. Ne na pole position, Charles byl dnes příliš silný, bylo by ale hezké startovat druhý. Ale to je Monako. V Q3 zajedete jedno kolo a vždy je tu riziko červené vlajky, když všichni riskují.“