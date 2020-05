Dnes je více nehod v první zatáčce, než tomu bylo za nás, říká Stewart

Před pár dny si formule 1 připomínala 70 let od prvního závodu. Královna motorsportu se za tu dobu změnila k nepoznání. Bezpečnost je na takové úrovni, že si mohou jezdci dovolit více riskovat. Neznamená to pak ale také méně respektu na trati? Ve srovnání s dobou, ve které závodil Sir Jackie Stewart, asi ano.

„Dnes je v první zatáčce více nehod než v našich časech,“ řekl Jackie Stewart v podcastu F1 Nation.

Podle Stewarta si toho mohou jezdci dnes více dovolit. „Auta byla tehdy křehčí, kokpity nebyly tak robustní. Dnes podstupují rizika, protože vědí, že je to bezpečnější.“

„Tato svoboda nemohla za starých časů existovat,“ pokračuje Stewart a vysvětlil, že každý jezdec, který by se choval na trati špatně, by byl následně pokárán před svými soupeři.

„Pokud se někdo choval špatně, GPDA (asociace jezdců, pozn. redakce) ho nechala na dalším závodě předstoupit před všechny a bylo mu tak pohrozeno, že si podobnou věc už nikdy nedovolil.“

Ke kolizím menšího či většího rozsahu dochází ve většině závodů. Stewart si ale vybavil jeden už trochu starší.

„Myslím, že nejhorším příkladem jsou pravděpodobně Lewis Hamilton a Nico Rosberg ve Španělsku (v roce 2016, pozn. redakce), kdy se na začátku závodu střetli mezi sebou. Část z toho byli na trávě a stále se snažili řídit.“

Nejlepší byl Fangio

Stewart také promluvil o tom, kdo byl podle něj nejlepší v historii. „Jim Clark byl nepochybně nejlepším jezdcem, proti kterému jsem kdy závodil. Jako člověk to byl můj vzor.“

„Myslím, že nejlepším v historii byl Fangio – pro své chování, pro svůj způsob řízení. Nikdy neměl nehodu, problém nebo mechanické selhání, nikdy neřídil auto způsobem, který by způsoboval mechanické selhání, jako tomu bylo u mnoha jiných jezdců.“

„Dokázal si také vybrat správný tým ve správný čas. Šel z Ferrari do Maserati, poté do Mercedes-Benz a znovu do Ferrari.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson