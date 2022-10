DNA vozu se příští rok změní, říká Wolff

Mercedes má ještě tři závody na to, aby letos alespoň jednou vyhrál.

„DNA vozu se pro příští rok změní, to je jasné,“ řekl Wolff. „Nemusí to nutně znamenat, že naše karoserie bude vypadat úplně jinak. Ale určitě se pro příští rok změní to, co je součástí DNA vozu, architektura vozu.“

Mercedes se na začátku roku potýkal s problémy s poskakováním. Postupně je vyřešil, ale na Red Bull stále ztrácí zejména v rychlosti na rovinkách.

Hamilton po závodě řekl, že si myslí, že Mercedes udělal krok správným směrem, ale upozornil na Verstappenovu výhodu na rovinkách.

„Myslím, že s DRS jsou tak o 35 km/h rychlejší než my,“ řekl Hamilton. „Pokud jsme za nimi, jsme na zadní rovince s DRS rychlejší tak o 22 km/h.

„Myslím, že i bez DRS jsou o 8 km/h rychlejší, takže na rovince ztrácíme hodně času, pravděpodobně minimálně čtyři desetiny na kolo. Musíme vylepšit auto pro příští rok.“