Dlouhodobé smlouvy podle Russella kvůli doložkám nic neznamenají

Russellovi na konci letošního roku končí smlouva s Mercedesem, za který jezdí od roku 2022, kdy nahradil Valtteriho Bottase. V 73 závodech zatím získal 3 vítězství a 17. pódií.

Tři pódia získal letos, kdy jezdí velmi konzistentně. Není proto divu, že se začalo spekulovat o tom, že brzy prodlouží smlouvu. Russell to ale v Džiddě trochu bagatelizoval a také bagatelizoval význam a důležitost samotných smluv.

„Kolem smluv je vždy spousta vzrušení, ale faktem je, že když se vám nedaří, tak i když máte smlouvu, tak vás vykopnou, a když se vám daří, tak se vaše budoucnost vyřeší sama,“ řekl Russell pro Sky.

„Pokud jde o mě, jsem prostě nadšený ze svého závodění, spokojený s tím, jak se mi daří, a užívám si tuto sezónu s týmem. Výkon je naše nejsilnější měna, takže na to se soustředím a všechno pak půjde samo.“

„Konec konců jsme nikdy nejednali o smlouvě před květnem nebo červnem. Řekl bych, že je více nenormální to, kolik jezdců má dlouhodobé smlouvy.“

„Ale všichni mají výstupní klauzule, všichni mají výkonnostní klauzule. Pokud má jezdec tříletou smlouvu, tak to vlastně nic neznamená, když má výstupní klauzuli nebo tým má výstupní klauzuli, pokud jezdec nepodává výkony.“

„Ve skutečnosti to moc neznamená. Pokud máte s týmem smlouvu, ale chce vás vyhodit, najde si způsob, jak vás dostat pryč. Takhle tento sport funguje a měl by fungovat, protože je nás dvacet nejlepších na světě a je nemilosrdný. Nemáte čas na blbnutí, jediné, co můžete dělat, je soustředit se na to, abyste byli rychlí.“