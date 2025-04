Dlouhé jízdy jsou stále těžké, říká Verstappen. Cunodu mrzí nehoda v závěru FP2

Red Bullu se závod v Bahrajnu příliš nepovedl. Jednalo o ojedinělou událost a bude to v Džiddě jinak? Ve druhém tréninku byl Max Verstappen nejrychlejší ze „zbytku světa“ za jezdci McLarenu.

„Dnes jsme s autem zkoušeli různé věci a snažili se najít jiný směr,“ řekl Verstappen pro web Red Bullu. „Myslím, že jsme se z dnešních tréninků hodně naučili, ale stále to není úplně tam, kde bychom chtěli, aby auto bylo.“

„Myslím, že na konci dne musíte vycházet z vlastního pocitu a posoudit, co z auta dostanete. Na jedno kolo je to o něco lepší, ale dlouhé jízdy jsou stále těžké. V porovnání s Bahrajnem je úroveň přilnavosti a nastavení vozu úplně jiné, takže je velmi těžké srovnávat s minulým týdnem, ale stále je jasné, že chceme být rychlejší. Co se týče zítřka, je těžké říci, jak konkurenceschopní budeme – McLareny vypadají opravdu konkurenceschopně. Ještě je třeba udělat kus práce a pochopit některé věci, takže uvidíme.“

Cunoda boural

Júki Cunoda v závěru druhého tréninku boural.

„Prostě jsem se příliš zatočil, narazil do vnitřní stěny a poškodil vůz,“ řekl Cunoda, kterého cituje MotorsportWeek. „Pak už to nešlo ovládat. Omlouvám se týmu. Do té doby to vypadalo dobře, takže je to škoda.“

„Kvalifikační kolo bylo docela dobré. Trochu mi uškodila příprava pneumatik, ale zatím celkem v pohodě.“

„Pro jízdy na dlouhou vzdálenost jsem měl omezený čas, který jsem si způsobil sám, takže si nemůžu stěžovat. Rozhodně jsem nechtěl skončit takhle, to je jasné.“