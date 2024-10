Dle Wolffa nebude Hamiltonovi adaptace ve Ferrari dělat problémy

Lewis Hamilton na konci roku opustí po dvanácti letech stáj Mercedes a připojí se vedle Charlese Leclerca k Ferrari. A jelikož začínal svou kariéru v roce 2007 v McLarenu, bude to vůbec poprvé, kdy bude závodit za jiný než britský tým. Někteří se proto obávají, jak se dokáže přizpůsobit zcela odlišné kultuře v Maranellu.

Šéf Mercedesu si ale myslí, že adaptace nebude Hamiltonovi dělat problémy a u italského týmu se rychle zorientuje.

„Mnoho lidí říká, že to pro něho bude opravdu těžké“, přibližuje Toto Wolff svůj pohled v rozhovoru pro motorsport.com. „Ale já si myslím, že když říkáte, že to bude opravdu těžké, je to pak často přesně naopak.“

„Ferrari je skvělý tým, jsou tam skvělí lidé, spousta emocí a vášně. A proto je tam i tlak. Ale myslím, že najdou způsob, jak spolu pracovat.“

Sám Hamilton na začátku letošního roku řekl, že ignoruje skeptické názory ohledně své volby, a je přesvědčen, že zvolil správně.

„Zatím nenastal okamžik, kdy bych o tom pochyboval a komentáře ostatních mě neovlivňují. Lidé stále mluví s * * * a budou s tím pokračovat i po zbytek roku.“

„Ale já pouze musím dělat, co jsem dělat doposud. Jen vy sami totiž nejlépe víte, co je pro vás správné. A pro mě to bude velmi vzrušující období.“

Wolff dodal, že emociální pouto mezi ním a Hamiltonem bude trvat pravděpodobně navždy. Zároveň je ale nadšený z nové jezdecké sestavy Mercedesu, kdy byl jako nástupce britského pilota vybrán mladý Ital Andrea Kimi Antonelli.

„Myslím, že s Lewisem za sebou máme 12 skvělých let a on navždy zůstane součástí rodiny.“

„Ale samozřejmě, za rok bude naším soupeřem, a my se ho pokusíme porazit. Kimi, který se připojil k Georgovi, s sebou přináší dynamiku, mládí a svěžest.“

„S příchodem osmnáctiletého [pilota] můžete cítit uvnitř naší organizace úsměvy. Ale samozřejmě přijdou i momenty, kdy by Lewisovy zkušenosti byly pro tým přínosem.“

„Kimi se toho bude muset v krátkém čase hodně naučit, ale pro tým je to naprosto správná věc, a není tu nikdo, kdo by zvolil jinak.“