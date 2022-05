Dle Webbera jsou lidé na Hamiltona moc přísní

Hamilton zahájil sezónu 2022 pódiem v Bahrajnu. Od té doby jsou však jeho výkony negativně ovlivňovány aerodynamickými problémy nového vozu Mercedes. Nicméně na svého týmového kolegu George Russella má ztrátu 21 bodů. To vede k názorům, že je Hamilton letos Russellem deklasován, jako se tomu stalo o posledním závodním víkendu v Imole. Tam Russell dokončil závod čtvrtý, kdežto Hamilton až jako třináctý.

Webber ale tvrdí, že je třeba zaměřit se na okolnosti, které do závodů zasáhly. „Myslím, že lidé jsou na Hamiltona dost přísní. V Bahrajnu jel skvěle a získal třetí místo. V Saudské Arábii se mu do zastávek v boxech připletl safety car, to samé v Melbourne.“

„Takže si myslím, že dost bodů, které ztratil, nebyla jeho vina. Pouze v Imole měl složitou kvalifikaci i závod.“

Webber také tvrdí, že Hamilton a Mercedes by neměli být zavrhováni, obzvláště ve chvílích, kdy jde do tuhého.

„Nikdy nepodceňujte organizaci, jako jsou tihle chlapi. Bude fascinující sledovat, co se stane v příštích několika týdnech.“

„Lewis je nebezpečný, když se ocitne pod tlakem. Jemu nikdy nechybí motivace. To je ten důvod, proč je pravděpodobně nejlepší ze všech.“

Vedle obhajoby Hamiltona nezapomněl Webber vyzdvihnout ani výkony jeho kolegy George Russella.

„George jezdí skvěle, což je pro něj velmi dobré.“

„Též je dobře, že mladíci ohrožují zkušenější jezdce. Tomu by se Hamilton neměl nikdy bránit.“