Dle Norrise se McLarenu povedl jeden z nejlepších obratů za 10 let

Lando Norris má za sebou pátou sezónu u týmu McLaren. Sezónu zakončil celkově šestý, s 206 body na kontě a sedmi umístěními na stupních vítězů. Ovšem v první části sezóny se jeho vůz potýkal s řadou problémů. Lando měl potíže vůbec postoupit z první části kvalifikace a z úvodních osmi závodů dokázal bodovat pouze ve třech z nich. V Abú Zabí si Norris se zástupci médií, včetně F1sport.cz, povídal o tom jak tuto zpočátku obtížnou sezónu zvládal a jak vidí situaci do budoucna.

„Začátek sezóny byl pro nás těžký. Protože jsme mysleli, že to takhle bude celý rok. Obzvlášť úplně na začátku jsme netušili, jak moc se zlepšíme. Samozřejmě jsme si říkali, že jen musíme být trochu trpělivý a lepší věci určitě přijdou. Ale v posledních několika letech ne vždy došlo k nějakému výraznému zlepšení. Letošní rok ale pro nás byl naštěstí opačný a ukázal větší zlepšení, než jsme čekali. Ale na začátku to bylo těžké, protože nikdy nechcete začít sezónu s přemýšlením: ‚Páni, máme před sebou 24 závodů, nebo 23 závodů, a nedokážeme se dostat ani z Q1‘,“ popisuje Norris své pocity z nepříliš vydařeného začátku sezóny.

„Je těžké to vědět a myslet na to takhle brzy v sezóně. Nutí vás to přemýšlet, že to bude sakra dlouhý rok. Ale myslím, že to co nás drželo dobře naladěné bylo, že jsme velmi tvrdě pracovali, abychom i ze špatného auta vytěžili maximu. Což nás pak pěkně připravilo na to, když jsme nakonec měli dobré auto.“

Při závodním víkendu v Rakousku nasadil McLaren značně vylepšení vůz, kdy v podstatně celé auto bylo přepracováno. A v ten moment se pro Norrise sezóna otočila. Dokázal bodovat v každém závodě až do konce roku (kromě nehody v Las Vegas),navíc při následujícím závodním víkendu ve Velké Británii získal první pódiové umístění sezóny a další přidal hned v Maďarsku. Od Singapuru dokonce získal čtyři pódiová umístění v řadě. Tým dokázal plně konkurovat Mercedesu nebo Ferrari a často byl jejich jediným soupeřem Max Verstappen.

„Jsem hrdý na celý tým, že se nám povedl takový obrat. Pravděpodobně jeden z největších obratů za posledních deset let. A to v době, kdy to bylo těžší než jindy. Změnit auto kvůli omezenému času v aerodynamickém tunelu, omezeným nákladům a všem těm věcem. Dokázali jsme dohnat Mercedes, Ferrari a v některých závodech jsme porazili i Red Bull. Což si myslím, že je dost působivé a velký úspěch pro tým. Myslím, že jsme se stali jedním z nejlepších týmů. Možné ne tolik ve Vegas, ale jinak se nám dařilo maximalizovat body při každém závodním víkendu, měli jsme dobrou spolehlivost i vše ostatní, a jako vrchol bylo rychlé auto. Takže jsem na ně hrdý a velmi šťastný, protože jsme nečekali, že to bude takto dobré.“

„V kvalifikacích jsem udělal příliš mnoho chyb, což bylo zřejmé a uznal jsem to. Ale rozhodně si myslím, že mám za sebou některé ze svých nejlepších závodů, které jsem kdy jel. Řekl bych, že jsme pokaždé měli blízko k vítězství – nebo alespoň v posledních 6 či 7 závodech. Pokaždé za Maxem, ne žádným jiným pilotem. Takže kdykoliv se mu mohlo něco pokazit, byli jsme v perfektní pozici. Myslím, že když se podíváte na Brazílii, byl to jeden z mých nejlepších závodů. V tom smyslu, že když se na ni zpětně podívám, není tam moc toho, co by se dalo ještě udělat. Pokud jde o náš náskok vůči ostatním, pouze s jedním autem před sebou, byl to rozhodně dobrý závod.“

V aerodynamickém tunelu McLaren pracuje na novém voze prý už od léta. Navíc v podobě letošního úspěšného vozu má tým silný základ pro další vývoj. Co tedy můžeme od McLarenu očekávat příští rok?

„Očekávám větší změny, než jsme měli minulý rok. Cítím, že jsme teď více než kdy předtím v situaci, kdy můžeme řešit více věcí najednou. Když jste stále poslední, snažíte se soustředit jen na jednu věc – aby auto bylo alespoň trochu rychlejší. Ale my jsme teď v mnohem lepší pozici, takže se můžeme soustředit na trochu jemnější detaily. Tedy na takové detaily, které jsme nebyli schopni zlepšit v posledních pěti letech. Což jsou věci, které bych jako pilot uvítal nejvíce a které mi jako jezdci nejvíce vyhovují. A právě na těchto věcech se teď snažíme zapracovat.“

„To nám může pomoci s kvalifikacemi, závodní rychlostí a se závoděním samotným. Některé malé věci mohou udělat velký rozdíl, takže jestli se nám na nich podaří zapracovat, jsem si jistý, že příští rok můžeme mít velmi dobré auto. Konzistentní auto je totiž opravdu to nejdůležitější.“