Dle Haasu si Bearman zaslouží sedačku pro příští sezónu, není ale samozřejmé, že to bude u nich

Oliver Bearman v Džiddě plně využil šance, kterou mu dal tým Ferrari, když si ho vybral jako náhradu za zdravotně indisponovaného Carlose Sainze. Ač měl mladík z jezdecké akademie Ferrari původně na okruhu v Saudské Arábii závodit ve formuli 2, a dokonce již vyhrál kvalifikaci, velmi rychle se dokázal aklimatizovat do vozu formule 1.

Jelikož bylo o jeho debutu rozhodnuto až v pátek, zvládl absolvovat jen třetí volný trénink a pak zamířil rovnou do kvalifikace. Tam se mu podařilo vybojovat jedenácté místo na startu, přičemž na postup do Q3 mu chybělo jen 0,036 sekundy na Lewise Hamiltona.

Ve svém prvním závodě ve formuli 1 pak zaujal souboji s Tsunodou a Hülkenbergem a po silné druhé polovině závodu skončil sedmý. Jeho start v Austrálii ještě není jistý, ale už se objevují spekulace, co by s teprve osmnáctiletým mladíkem mohlo být příští rok.

Jelikož je Oliver Bearman rezervním pilotem Haasu a loni s ním absolvoval dva volné tréninky, logicky se pro jeho budoucnost nabízí sedačka amerického týmu.

Když byl šéf Haasu Ayao Komatsu požádán, aby zhodnotil Bearmanův výkon v Džiddě, bez váhání odpověděl: „Úžasné. Tento okruh rozhodně není tím nejjednodušším, na který se dá naskočit z třetího volného tréninku. Takže jsem za něj velmi šťastný, byl opravdu působivý.“

Zároveň uznal, že si Bearman zaslouží závodní sedačku pro rok 2025. Ohledně případného volného místa v americkém týmu ale zůstává zdrženlivý. Dle výkonu, který v Džiddě ukázali Magnussen a Hülkenberg, teď dle Komatsi není vhodný čas diskutovat o jejich nahrazení.

„Myslím, že si [Bearman] zaslouží šanci pro příští rok. Ale pomineme-li penalizaci, Kev si [při závodě v Džiddě] také počínal fantasticky. A i Nico se předvedl. Tak tu nemohu jen tak sedět a říkat, že '[Bearman] je náš jezdec pro příští rok.“

„Dle posledního výkonu je to pro nás Nico a Kevin.“

V Saudské Arábii se týmu povedlo získat první bod sezóny, když Kevin Magnussen svou odvážnou defenzivní jízdou pomohl kolegovi Hülkenbergovi dokončit závod na desátém místě.

„Samozřejmě se [Bearman] s námi účastnil volného tréninku v Mexiku a Abú Zabí. A mě i ostatním bylo hned jasné, že je výjimečný. Není to jen rychlost. Je to celkový balík. Rozuměl, čeho je potřeba dosáhnout, a zvládl to velmi dobře.“

„I během jízdy je schopen vstřebat informace z předchozího kola a poté provést drobné úpravy, aby udělal krok vpřed. Prostě okamžitě ukázal zralost, jako by to dělal už několik let," chválí mladíka Ferrari japonský inženýr.