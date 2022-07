Dixon v IndyCar vyrovnal Andrettiho a porazil kandidáta na F1

Devatenácté kolo závodu. Typicky oranžovo-modré barvy na monopostu stáje Chipa Ganassiho se po pit stopech objevují ve zpětných zrcátkách Coltona Herty. Netrvá to dlouho a veterán Scott Dixon se po podařeném útoku dostává před mladého Američana ve voze týmu Andretti. Na konci posledního pětaosmdesátého kola Grand Prix v Torontu pak Dixon slaví dvaapadesátý triumf své bohaté kariéry.

„Je úžasné být takto blízko Mariovi,“ rozpovídal se Dixon v cíli pro motorsport.com, když zjistil, že v historické tabulce vyrovnal v počtu triumfů v IndyCar mistra světa F1 ze sezony 1978 Andrettiho.

„Jsem ohromně vděčný za to, že on i A. J. Foyt jsou stále v paddocku a my si s nimi můžeme jít popovídat. Je to velké a to, že jsem součástí této skupiny, je strašně dobrý pocit.“

Na Dixonův úspěch v Torontu reagovala na svém twitteru i dvaaosmdesátiletá legenda motorsportu.

„Cítím maximální respekt k mému kamarádovi Scottu Dixonovi a s opravdovou radostí mu gratuluji k jeho dvaapadesátému vítězství. A gratulace patří i jeho týmu, protože takového úspěchu nedosáhne nikdo sám. Doufám, že je to pouze další krok v pokračující cestě. Velmi dobře,“ napsal Andretti.

Dixon v Torontu získal první vítězství této sezony a v celkovém pořadí drží páté místo za vedoucím Ericssonem, druhým Powerem, úřadujícím šampionem Palouem na třetí pozici a čtvrtým Newgardenem.

Sestřih závodu v Torontu:

Za Novozélanďanem dojel na kanadské půdě druhý Colton Herta. Dvaadvacetiletý Kaliforňan se před třemi lety v Austinu stal historicky nejmladším vítězem závodu IndyCar a poslední dobou je často spojován s možným přechodem do formule 1 k McLarenu. Před závodem v Torontu Herta v Portimau testoval loňský monopost F1 britské stáje a i tato zkušenost ho možná psychicky nabudila pro skvělý výkon v Kanadě.

„Až ke konci závodu jsme se trochu trápili s opotřebením pneumatik, jinak ale bylo naše auto skvělé. Pochopitelně mě porazil Dixon, ale i tak to byl jeden z těch závodů, na které můžu být pyšný. Pole position a nakonec druhé místo, z toho se můžu radovat,“ dal Herta najevo spokojenost přesto, že v závodě neudržel první příčku vydobytou v kvalifikaci.

Po kontroverzní kolizi s Alexanderem Rossim dojel ve svém McLarenu na třetím místě Felix Rosenqvist. Pro švédského pilota to bylo první pódium v této sezoně. Je menší ironií, že stupně vítězů bývalý pilot formule E získal právě na Rossiho úkor. Americký expilot F1 se totiž pro příští rok stěhuje právě k McLarenu a je možné, že Rosenqvista připraví o jeho sedačku v IndyCar.

Rosenqvist má závodit pro McLaren i v sezoně 2023, není ovšem jisté kde. Variantou pro švédského pilota je návrat do formule E, kde bude McLaren za rok debutovat. Pro IndyCar chystá britská stáj na rok 2023 tři vozy a dva z nich mají obsadit Rossi a Patricio O’Ward. Podle některých spekulací by třetí sedačku mohl získat Daniel Ricciardo, který by tak teoreticky uvolnil svoji sedačku v F1 pro Coltona Hertu či Alexe Paloua.

Španělský úřadující šampion IndyCar v zámořském seriálu před víkendem v Torontu vzbudil nemalý rozruch. Pro příští sezonu má stále platnou smlouvu u Chipa Ganassiho, nicméně jako svého nového pilota ho představil právě McLaren. Zároveň si má Palou vyzkoušet monopost F1 britské stáj. V jakých barvách a v jakém seriálu se pětadvacetiletý rodák ze Sant Antoni de Vilamajor za rok představí, to nyní není jasné.