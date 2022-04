Divoký závod F3 s dvěma safety cary vyhrál Colapinto, Staněk čtvrtý

Argentinec startoval díky otočenému pořadí z kvalifikace do sobotního sprintu z pole position. První místo si udržel až do čtvrtého kola, kdy Caio Collet využil systému DRS a na cílové rovince se dostal do čela.

V devátém kole udělal Zak O'Sullivan chybu na výjezdu z dvojzatáčky Rivazza a skončil ve zdi. O chvíli později na stejném místě chyboval také Josep Maria Martí a narazil do stojícího O'Sullivanova monopostu. Kvůli odklízení vozů vyjel na trať safety car.

Collet si pohlídal při restartu vedení. První místo si Brazilec udržel i po dalším restartu v 17. kole, který následoval poté, co musel kvůli kolizi Reece Ushijimy a Federica Malvestitiho v zatáčce Tamburello na trať podruhé vyjet safety car.

Pořádné drama ale přineslo až poslední kolo závodu. Colapinto na cílové rovince v nájezdu do posledního okruhu předjel Colleta a vrátil se do čela. Před pilota MP Motorsport se pokusil dostat také Isack Hadjar, Collet mu ale na vnější straně nenechal dostatek prostoru a mezi oběma došlo ke kontaktu, po kterém skončil Collet ve zdi a Hadjar musel vyjet mimo trať.

Toho všeho využili Victor Martins, Jak Crawford a Roman Staněk, kteří se posunuli o příčku dopředu.

Colapinto se stal třetím různým vítězem ve třetím závodě letošní sezóny formule 3 před Martinsem a Crawfordem. Pro Argentince a také tým Van Amersfoort Racing je to první triumf ve FIA F3.

Na výborném čtvrtém místě dojel a své první letošní body po smolném víkendu v Bahrajnu získal český pilot Roman Staněk.

Jezdec Tridentu měl závod jako na houpačce. Startoval z desátého místa, na konci prvního kola přišel o dvě pozice, když chyboval na výjezdu ze zatáčky Rivazza.

Postupně se propracoval na osmé místo, při prvním restartu ve 12. kole zaútočil na Grégoira Saucyho, ale nevyšel mu výjezd ze šikany a dostali se před něj týmoví kolegové Zane Maloney a Oliver Rasmussen, kterého ale vzápětí Staněk zdolal.

Po druhém restartu si Staněk polepšil už na šesté místo a v závěru závodu vydělal na kolizi Hadjara s Colletem.

Bodovanou desítku doplnili pátý Hadjar, šestý Maloney, sedmý Rasmussen, osmý Kaylen Frederick, devátý Alexander Smoljar a desátý Rafael Villagómez.

Výsledky