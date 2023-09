Divoké finále IndyCar vyhrál Dixon! Armstrong je nováčkem roku

O tom, že se Alex Palou stane šampionem letošní sezony IndyCar, už sice rozhodnuto bylo, nicméně ani tak finále zámořské série rozhodně nebylo nudné. Na kalifornské trati Laguna Seca musel hned sedmkrát vyjet safety car a z triumfu se nakonec radoval legendární veterán Scott Dixon.

Poslední závod sezony a také poslední pro Felixe Rosenqvista v barvách McLarenu. Švéd už má podepsanou smlouvu s týmem Meyer Shank Racing, nicméně s britskou stájí se rozloučil startem z pole position. Rosenqvist si však bezstarostnou jízdu na čele příliš nevychutnal, finálový závod IndyCar na kalifornském okruhu Laguna Seca se nesl v duchu nekonečných žlutých fází.

Už krátce po startu došlo k hromadné kolizi ve vracečce Andretti Hairpin a traťoví maršálové museli vyrazit vysvobozovat z kačírku Josefa Newgardena, Grahama Rahala i estonského nováčka Jüriho Vipse, který jel v IndyCar druhý závod kariéry.

V sedmém kole pak došlo k dramatickým momentům při soubojích na trati. Scott McLaughlin si při předjížděcím manévru škrtl o monopost dánského nováčka Benjamina Pedersena a jen se štěstím to neskončilo velkou havárií. Vzápětí poté už jistý šampion letošní sezony Alex Palou se svým monopostem stáje Chipa Ganassiho zaútočil v poslední zatáčce na vedoucího Rosenqvista a i přes vzájemný kontakt se dostal do čela. Jenže ani on si jízdu na první pozici dlouho neužíval. Už v příštím kole skončil mimo trať znovu Newgarden a na trať se podruhé vrátil safety car.

Po restartu se závod alespoň na malou chvíli uklidnil, důvod k radosti ale neměl další Ganassiho pilot Scott Dixon. Šestinásobný šampion IndyCar totiž dostal penalizaci v podobě průjezdu skrz boxovou uličku za předchozí kontakt s Rinusem VeeKayem a Coltonem Hertou. Příliš dlouho ale běsnit nemusel, ztráty napříč startovním polem totiž vymazaly další neutralizace.

Ta třetí byla vyhlášena ve 29. kole, kdy došlo k bizarní kolizi. Při souboji na trati totiž vzájemně kolidovali dva Švédové Marcus Ericsson a Felix Rosenqvist. Počtvrté pak vyjel safety car kvůli nehodě Davida Malukase s Devlinem DeFrancescem, znovu se na trať vrátil po kolizi Ferrucciho s Palouem, pošesté zamířil na trať vinou příliš blízkého setkání Marcuse Armstronga a Ericssona a nakonec posedmé musel safety car na trať, když Colton Herta zůstal stát v únikové zóně vinou kontaktu s Heliem Castronevesem.

Po závěrečném restartu už byl na čele Scott Dixon, který během posledních osmnácti kol uhájil své vedení před druhým Scottem McLaughlinem z týmu Penske a poprvé v kariéře vyhrál na Laguně Sece. Celkově už novozélandská legenda vyhrála 55. závod, a navíc se Dixon může radovat z titulu vicemistra. Nováčkem roku se stal Dixonův krajan a stájový kolega od Ganassiho Marcus Armstrong, který v neděli dojel na osmém místě. Vítěz tří závodů formule 2 se tak stále více zabydluje na americké závodní scéně.