Divoká spekulace v paddocku: Renault alias Alpine možná přestane být výrobcem

Motory Renault do roku 2013 vládly formuli 1. Francouzi totiž dodávali své motory Red Bullu, který dominoval.

V roce 2014 ale přišly hybridní pohonné jednotky a tu nejlepší postavil Mercedes. Ostatní výrobci se postupně v dalších letech na Mercedes dotáhli. Renault ale na všechny ostatní ztrácí také dnes. Diskutovalo se o možnosti, že zasáhne FIA, aby se mohl Renault přiblížit ostatním. Není jasné, jak by k tomu došlo a už se to ani nedozvíme. Francouzi svou snahu vzdali.

V továrně ve Viry-Châtillon asi 20 kilometrů jihovýchodně od Paříže nyní vzniká pohonná jednotka pro rok 2026. A je otázkou, zda ji někdy uvidíme nebo spíše uslyšíme.

Novinář Jo Saward píše, že se Alpine snaží získat alternativní dodávku pohonných jednotek pro rok 2026. Alpine by se stal zákazníkem!

„Firma se snaží získat alternativní dodávku motorů pro rok 2026, ačkoli v tuto chvíli nic neříká, strká si prsty do uší a při zmínce o této myšlence dělá velmi hlasitě ‚la-la-la‘. Odstoupení z výroby motorů dává smysl, protože tým by mohl získat konkurenceschopnou pohonnou jednotku, aniž by musel utrácet peníze za její vývoj,“ píše Saward.

Aktuální výrobci pro rok 2026 a jejich zákazníci Mercedes : Mercedes, Williams, McLaren

: Mercedes, Williams, McLaren Ferrari: Ferrari, Haas

Ferrari, Haas Red Bull Powertrains : Red Bull, RB

: Red Bull, RB Honda : Aston Martin

: Aston Martin Audi : Audi

: Audi Alpine: Alpine

Podle Sawarda by tím Renault ušetřil stovky milionů dolarů a „šěfové automobilek mají šetření peněz ze všeho nejraději.“

„Ušetřit 650 milionů dolarů na motorech F1 v příštích letech a získat konkurenceschopnější vůz není špatný nápad, pokud lze ignorovat fakt, že společnost přiznává neúspěch a vzdává se.“

„Renault může využít Viry-Chatillon k vývoji motorů pro Alpine, které bude používat v Le Mans. Šéf Renaultu Luca de Meo trvá na tom, že nemá v úmyslu prodat tým F1 ani žádnou jeho složku, ale nebyl dotázán, zda by se mohl vzdát výroby motorů F1, což by byla lepší otázka...“

Saward s touto informací nepřišel poprvé. Zmínil ji už po Monaku. „Není to spekulace, potvrdily to dva velmi dobré zdroje,“ napsal tehdy.