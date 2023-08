Divoká spekulace: Stroll zvažuje, že vymění volant za tenisovou raketu

Objevují se spekulace, podle kterých by mohl Lance Stroll pověsit závodní overal na hřebík.

Lance Stroll má výhodu. Jeho otec vlastní tým, za který jezdí. Ve formuli 1 tak může jezdit tak dlouho, jak chce. V královně motorsportu debutoval v roce 2017. Od té doby získal jedno pole position a tři pódiová umístění.

Letos ho Fernando Alonso poráží ve všech myslitelných statistikách – v počtu pódií, na body i v počtu kol v první desítce.

Je otázkou, zda je Lance Stroll ve formuli 1 skutečně spokojený a zda bude mít někdy možnost usilovat o titul mistra světa.

V podcastu The Race se uznávaný novinář Ben Anderson (bývalý redaktor časopisu GP Racing) zmínil o spekulacích, podle kterých Lance Stroll uvažuje o přestupu. Nešlo by o změnu týmu ale rovnou sportu. Stroll by se mohl stát profesionálním tenisovým hráčem.

Podle Andersona by Strolla mohli nahradit Ricciardo, Cunoda, Albon nebo Piastri. V tomto případě jde ale spíše už o jeho odhady.

Zatím se jedná jen o spekulace v paddocku. Není ani jasné, zda by Stroll mohl skončit už po letošní sezóně nebo o rok později.