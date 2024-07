Divoká spekulace: Pérez nemá nic jisté, nahradit by ho mohl Ricciardo

Oliver Bearman byl potvrzen u Haasu. V současné době tak platí, že u žádného týmu nejsou už volné dvě sedačky. Některé týmy mají jezdecké sestavy pro příští rok vyřešené, u dalších čekáme na jméno druhého jezdce.

Aktuálně se spekuluje, že by Sainz mohl slyšet na nabídku Alpine. K Williamsu by zase mohl zamířit Valtteri Bottas (James Vowles ho zná z Mercedesu) a k Haasu Esteban Ocon.

S překvapivou spekulací pak přišel Auto Motor und Sport (AMuS). Podle něj nemá Sergio Pérez nic jisté. Má sice doma v šuplíku smlouvu, ale smlouvy obsahují různé výkonnostní klauzule.

Pokud Ricciardo v Silverstone, Budapešti a Spa potvrdí vzestupný trend, a Pérez se výrazně nezlepší, pak by Australan mohl v příštím roce Péreze nahradit. „Víc budeme vědět o letních prázdninách,“ říká tajemně Helmut Marko.

Pokud by k tomu došlo, mohlo by to poskytnout přestupovému trhu novou dynamiku. Na trhu by se totiž ocitl Pérez, o kterého by mohly mít některé týmy zájem.

Podle AMuS současně platí, že je vyloučena možnost, že by Péreze nahradil Carlos Sainz.

Německý web také spekuluje, že Sainz může i nadále čekat na Mercedes. Ten sice jeho příchod odmítá, ale nakonec může změnit názor a rozhodnout se, že Antonellimu dá ještě rok na přípravu a ponechá ho v roli rezervního jezdce nebo ve F2.

Je však jisté, že Sainz hraje hodně riskantní hru. Williams, Alpine a ani Audi nechtějí čekat. Zatím má poměrně hodně možností, ale dveře se mohou velmi rychle začít uzavírat.

Potvrzení jezdci