Divoká spekulace: Pérez má v Mexiku oznámit konec. Red Bull pokukuje po Piastrim

Daniel Ricciardo skončil a od Austinu ho nahradí Liam Lawson. Ten potvrdil, že jeho smlouva platí jen do konce roku. Před sebou má šest závodu, ve kterých musí zopakovat dobrý dojem, který zanechal vloni. Pojede o sedačku pro příští rok. Lawson určitě má šanci zůstat i příští rok u týmu VCARB. Mohl by ale povýšit i do Red Bullu?

Těžko říct. Budocnost Sergia Péreze, jehož výkony eufemisticky řečeno komplikují Red Bullu boj o Pohár konstruktérů, je ve hvězdách už delší dobu. Pérez má smlouvu pro příští rok, ale tu lze zřejmě kdykoliv zrušit, pokud nebude podávat dobré výkony.

Novinář Joe Saward píše, že Red Bull a Pérez připravují plán odchodu mexického jezdce. Jeho konec má být oznámen v Mexiku a měl by tak být důstojnější než vyhazov uprostřed sezóny.

Potenciální náhradou by mohl být Oscar Piastri. „Když se zeptáte v Red Bullu, zdá se, že na ně Oscar Piastri udělal velký dojem (jako na nás všechny) a že vidí trhliny v brnění Wokingu, protože Oscarův manažer Mark Webber má k Red Bullu blízko a nepochybně ho zajímá otázka, jak si McLaren může v příštích letech udržet dvě hvězdy. To je férová otázka,“ napsal Saward.

„V Singapuru se proslýchalo, že McLaren řekl svému mladíkovi Gabrielu Bortoletovi, lídrovi šampionátu Formule 2, že přestup k Audi by nemusel být dobrý nápad, protože v McLarenu by pro něj mohl být v budoucnu potenciál.“

Nabízí se samozřejmě otázka, zda by si Piastri případným přestupem polepšil. McLaren má nyní rychlé auto, nový aerodynamický tunel, míří k němu hlavní stratég Red Bullu a v roce 2026 bude používat pohonné jednotky Mercedes, u kterých se právem očekává, že budou dobré. U Red Bullu je dobře zabydlený Max Verstappen, odchází z něj řada klíčových lidí a je nejisté, jak na tom bude pohonná jednotka Red Bull-Ford.

Zmínky ohledně Piastriho mohou být také psychologickou hrou. McLaren je nyní samozřejmě hlavním soupeřem Red Bull.

Christian Horner pak nedávno zmínil jiné jméno – George Russella. O něm nyní mluvil také Helmut Marko.

„George Russell je v kvalifikaci na stejné úrovni jako Hamilton, ne-li rychlejší. Ale George Russell je spojen s Mercedesem-Benz a my se nyní soustředíme na naše juniory,“ řekl Helmut Marko pro Motorsport.com.

„Vidíme to například na Colapintovi, který byl v juniorské sérii poměrně nezkušený a nepříliš úspěšný, i když je třeba říct, že nikdy neměl nejlepší vybavení, ale teď podává neuvěřitelné výkony. A teď se podívejme, co dokáží naši junioři nebo třeba takový Júki Cunoda. I ten se dá označit za juniora. Ale jak je na tom ve srovnání s Lawsonem?“