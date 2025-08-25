Divoká spekulace. Álex Palou má být v hledáčku Red Bullu

Bude vedle Maxe Verstappena jezdit příští rok čtyřnásobný šampion IndyCar?
Álex Palou nedávno získal třetí titul v IndyCar v řadě a celkově čtvrtý. Letos také vyhrál Indy 500. Po tomto úspěchu řekl pro web IndyStar, že už s přestupem do F1 nepočítá.
„(F1) mi už nevolá. Pořád ji sleduji,“ řekl Palou na konci května. „Je to obrovská série. Je úžasná. Jsem její velký fanoušek, ale nemyslím si, že si to užívají tolik, jako já tady. Nevidím lidi, kteří by slavili se svými manželkami a dětmi tolik jako my. Nevidím je, jak se poflakují na parkovišti pro autobusy nebo jak jdou na večeřeli s mechaniky. Já si užívám jen řízení, zábavu a pobyt se svými lidmi, takže si myslím, že (F1) je úplný opak.“
Zavolala F1 teď?
Stejný web nyní tvrdí, že se o služby 28letého Španěla zajímá Red Bull, který by jej příští rok rád posadil do horké sedačky vedle Maxe Verstappena. Pokud by to byla pravda, musel by Red Bull Paloua vyplatit ze smlouvy u Chip Ganassi Racing.
Palou si před třemi lety v Austinu vyzkoušel vůz McLarenu v pátečním tréninku. Za tým z Wokingu měl jezdit také v IndyCar, ale nakonec couvl a celá věc skončila žalobou.
James Vowles nedávno přiznal pro Auto Motor und Sport, že Palou byl na seznamu možných kandidátů na sedačku vedle Alexe Albona. Nakonec dal tým přednost jeho krajanovi Sainzovi.
Palou je tak nějak v území nikoho. V motorsportu má bohaté zkušenosti a na kontě tituly z IndyCar. Nejde tak o levného jezdce (ve srovnání s nováčky). Na druhou stranu nemá žádné závodní zkušenosti ve F1. Musel by se připravovat. Dnes je to možné díky pátečním tréninkům – některý tým ho může nasadit jako mladíka, protože ve F1 nikdy neodjel žádný závod. Kromě toho by se mohl připravovat v rámci testů s předešlými vozy.
Přestup do F1 by pro španělského jezdce nebyl snadný. Na druhou stranu příští rok budou nové vozy a každý začne od nuly.
Palou by se nepochybně líbil také Fordu, který se podílí na vývoji pohonné jednotky Red Bullu. Díky závodění v IndyCar je v USA populární.
Jezdci v IndyCar mají obvykle problém s body pro zisk superlicence a to zejména v případě, kdy mají za sebou Indy NXT (juniorská série IndyCaru), která je ohodnocena téměř jako F4. Samotná IndyCar je na tom lépe, ale celkově hůře než F2.
Palou by však v případě zájmu Red Bullu nemusel body počítat. Jako šampion IndyCar dostane jen za letošní sezónu potřebných 40 bodů a jak jsme už zmínili, na kontě má tři tituly v řadě.
Red Bull není ve snadné situaci
Zatím jde o divokou spekulaci, ale to nic nemění na faktu, že Laurenta Mekiese čeká nelehké rozhodnutí. Zůstane u Red Bullu Júki Cunoda? Pokud ano, bude se mu příští rok dařit více než letos? Pokud by měl Cunoda skončit, tak kdo ho nahradí? Red Bullu se obsazení druhé sedačky příliš nedaří. Mohl by být talentovaný a úspěšný Španěl lékem? Uvidíme...