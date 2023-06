Divočina v Detroitu. Týden po Indy 500 zvítězil Palou

Nedělní večer patřil v USA pokračování sezony IndyCar, která se týden po Indy 500 tradičně přesunula do Detroitu. Tentokrát už se ovšem nezávodilo na ostrově Belle Isle, nýbrž na nové trati v centru města. A rozhodně se bylo na co dívat.

„Možná se to tady bude podovat Nashvillu, kde poslední zbývající pilot zvítězí,“ predikoval s lehkou nadsázkou vývoj nedělní Grand Prix IndyCar v Detroitu šestinásobný šampion Scott Dixon.

„Na tomhle se shodnu s většinou ostatních jezdců, pro IndyCar je to tady příliš úzké a příliš krátké. Na trati bude hustý provoz, a navíc je příliš hrbolatá. Jsem nejšťastnější z toho, že startuji z pole position,“ řekl před závodem pro motorsport.com Alex Palou.

Že bude na krátké, pouhých 2736 metrů měřící trati v centru města, kam se v Detroitu vrátil formulový šampionát poprvé od roku 1991, výhodou startovat z prvního místa, tak v tom měl španělský šampion IndyCar z roku 2021 pravdu.

Poprvé žluté vlajky zavlály už krátce po startu, kdy se monopost Calluma Ilotta ocitl na voze Kyla Kirkwooda. Druhý jmenovaný, který byl v celém incidentu nevinně, tak pouhý týden po spektakulární nehodě v Indianapolis prožil další nepříjemnou havárii. O to větší ovšem vítěz letošní GP Long Beach zaslouží uznání, nakonec totiž Kirkwood dokázal vyválčit šesté místo.

Safety car musel na trať během závodu ještě několikrát. Když skončil ve zdi Patricio O’Ward s McLarenem, odnesli to nepřímo ještě další dva piloti. Při pomalé jízdě chyboval nárazem do bariéry Graham Rahal a do jeho vozu stojícího za zatáčkou vrazil ještě dánský nováček Benjamin Pedersen.

Další porci smůly si vybral i Romain Grosjean. Jezdce stáje Andretti Autosport bojoval o dobré umístění v nejlepší desítce, možná i pětce. Na trati svedl drsný souboj se Scottem McLaughlinem, při kterém si určitě vzpomněl na jejich letošní duel ze St. Petersburgu. Francouz si chtěl především spravit chuť po bouračce v Indianapolis, nakonec ale i expilot F1 zjistil, jak blízko svodidla lemující trať v Detroitu jsou. Po nárazu Grosjean mohl jen naštvaně mlátil do volantu.

Všechny restarty dokázal bez úhony přečkat Alex Palou. Pilot stáje Chipa Ganassiho nakonec vytěžil maximum ze startu z pole position a zvítězil, i když triumf rozhodně nedostal zadarmo. První příčku si Španěl vybojoval v duelu s Penskeho Willem Powerem. Ten se nakonec musel spokojit s druhou pozicí.

Když zbývala necelá dvě kole do cíle, pustil se do ostrého souboje o stupně vítězů se svým McLarenem Felix Rosenqvist. Švéd tvrdě zaútočil na svého týmového kolegu Alexe Rossiho a dokázal se dostat na třetí místo, které uhájil až pod šachovnicovou vlajku. Rossi musel v souboji zpomalit, čehož využil ještě Scott Dixon. Veterán z týmu Chipa Ganassiho tak nakonec dojel čtvrtý a Rossi s McLarenem uzavřel elitní pětku.

Po vítězství v Detroitu je lídrem šampionátu Alex Palou před Marcusem Ericssonem (v neděli devátý) a letošním vítězem Indy 500 Josefem Newgardenem, který v Detroitu uzavřel elitní desítku.

Sezona IndyCar bude pokračovat týden po Le Mans 18. června na klasické trati Road America nedaleko Elkhart Lake ve Wisconsinu.