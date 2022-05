Divil bych se, kdyby se předjíždělo desetkrát více než dříve, říká Gasly o Španělsku

Do Španělska týmy už tradičně přivezou balíky vylepšení. Platí to i letos, kdy Španělsko není prvním evropským závodem. Jeho termín, rozpočtový strop a také nutnost pochopit nové vozy ale tuto tradici zachovaly.

Katalánský okruh je navíc z pohledu aerodynamiky poměrně univerzální, takže se říká, že kdo uspěje tam, může uspět všude.

Důležitá bude v nadcházejících dvou závodech také kvalifikace. Podle Gaslyho na tom nic nezmění ani nové vozy.

„Vždy je to důležitý víkend, protože získáte jasný obrázek o výkonnosti jednotlivých vozů a o tom, jak jsou na tom jednotlivé týmy ve vztahu k ostatním,“ uvedl Gasly.

„Měli bychom získat představu o tom, jak na tom kdo je, zejména ve středu pole, které je v současné době velmi těsné. Někdy jsme o něco blíže ke špičce a pak se kvůli pouhým dvěma desetinám sekundy můžete propadnout dozadu.“

Nová generace vozů byla navržena především s cílem zlepšit předjíždění. To je však na Katalánském okruhu obvykle obtížné. Půjde tak o dobrý test nových pravidel.

„Víme, že na tomto okruhu je obtížné předjíždět, a vzhledem k charakteru trati to tak zůstane i s těmito novými vozy. Ale je těžké to předvídat, takže počkejme a uvidíme, co se stane.“

„Pro nás bude důležité dobře se kvalifikovat, blízko předních pozic, protože bych se divil, kdyby se předjíždělo desetkrát více než dříve! Jako tým prostě musíme pokračovat v práci, kterou jsme dělali doposud, a jsem si jistý, že se nám to vyplatí, pokud jde o výsledky.“