Diskvalifikace Renaultu: Racing Point na to přišel na Youtube už v únoru

Renault byl vyšetřován na základně protestu Racing Pointu. Důvodem bylo podezření, že Renault využívá systém, který v průběhu kola v závislosti na pozici vozu na okruhu automaticky mění rozložení brzdné síly. To se nakonec neprokázalo. Renault ale podle stewardů porušil sportovní pravidla, protože používá něco, co jezdcům usnadňuje nastavení rozložení brzdné síly.

Předpokládalo se, že Racing Point na celou záležitost přišel na základě informací bývalé zaměstnankyně, která z Renaultu přešla do Racing Pointu. Nebylo by to nic neobvyklého. Podobné kauzy občas tímto způsobem vznikají. Vloni se zase řešil motor a baterie Ferrari (nedošlo to ale až k protestu) na základě informací bývalých inženýrů Ferrari, kteří přešli do Mercedesu.

Prozradilo je video na Youtube

Podle Auto Motor und Sport leží kořeny celé kauzy překvapivě na Youtube, ačkoliv roli v tom mohla hrát i inženýrka, která přešla z jednoho týmu do druhého a Racing Point chce jen odvést pozornost.

Video ale skutečně existuje. Dne 17. února se na Youtube kanále F1 objevilo video ze shakedownu Renaultu (filmovacího dne).

Daniel Ricciardo měl během svých prvních kilometrů ve voze Renaultu na helmě GoPro kameru. Díky tomu jsme mohli vidět velmi detailně volant týmu a to, jak s ním Australan pracuje.

Na displeji v levém horním rohu je vidět, jak se procentuální hodnota vyvážení brzd mění (na obrázku výše jde o hodnotu +3 %). Na tom by nebylo nic až tak překvapivého, pokud by Ricciardo rozložení brzdné síly nastavoval na svém volantu, což se ale nedělo.

Co tedy rozložení brzdné síly měnilo? Racing Point se domníval, že se tak děje automaticky, což ale podle FIA není pravda. Jezdec Renaultu musí nastavení brzdné síly měnit, ale má to nějakým způsobem usnadněné, což FIA vyhodnotila jako pomůcku a oba renaulty diskvalifikovala. Technické detaily řešení neznáme.

Proč ale přišel protest až na konci sezóny? Na celou věc se zřejmě zapomnělo. Inženýři si na to vzpomněli až v Silverstonu, kde Pérez kolidoval s Hülkenbergem a došlo k poškození přepínače rozložení brzdné síly. Mexičan tak musel dokončit závod se stálým rozložením brzdné síly a inženýři si vzpomněli na inkriminované video.

Po podrobnější analýze poslal tým FIA dotaz, zda je systém legální. V Singapuru to ale FIA odmítla, a tak dal Racing Point dohromady podklady podal protest.