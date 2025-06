Diskvalifikace! Ferrari #50 přišlo o čtvrté místo z Le Mans

Zatímco posádka vítězného Ferrari #83 se stále raduje z vítězství a jezdci v cíli třetího Ferrari #51 doma na poličkách hledají místa pro své trofeje, trojice závodníků z Ferrari #50 smutní. Loňští vítězové „závodu závodů“ Antonio Fuoco, Miguel Molina a Nicklas Nielsen po diskvalifikaci přišli o body do šampionátu WEC, které v Le Mans původně získali za čtvrté místo.

Ferrari 499P #50 bylo diskvalifikováno z finálních výsledků poté, co neprošlo technickou kontrolou komisařů po závodě. Problém byl objeven v oblasti zadního křídla. To bylo od své obvyklé pozice vychýleno o 52 mm, přičemž technické regule kategorie Le Mans Hypercar povolují maximální vychýlení do rozsahu 15 mm.

Po diskvalifikaci vozu #50 se tak na čtvrté místo ve výsledcích dodatečně posunul Cadillac V-Series.R #12 posádky Norman Nato, Alex Lynn, Will Stevens, který do letošního Le Mans startoval z pole position. Na páté místo se po revizi výsledků dostala Toyota GR010 Hybrid #7, kterou sdílelo trio Kamuj Kobajaši, Nyck de Vries, Mike Conway.

Techničtí komisaři diskvalifikaci Ferrari #50 odůvodnili mimo jiné tím, že vůz dosáhl své nejvyšší maximální rychlosti za celý závod ve 380. ze 387 ujetých kol, tedy ve chvíli, když už na středním nosníku zadního křídla chyběly čtyři šrouby. Křídlo se proto prohýbalo více, než pravidla dovolují. Ferrari #50 tak podle komisařů prokazatelně získalo výkonnostní výhodu.

Italská tovární stáj se ovšem proti případnému nařčení z nelegálních praktik ohradila ve vydaném prohlášení.

„Jak je psáno v prohlášení komisařů, při posledním závodním pit stopu Ferrari #50 v 15:23 si mechanik týmu Ferrari AF Corse všiml, že na středovém nosníku zadního křídla chybí pouze jeden šroub. Z podstaty designu daného dílu vyplývá, že absence pouze jednoho šroubu neohrožuje bezpečnost vozu,“ píše se v týmové vyjádření.

„Nejvyšší dosažená maximální rychlost hypervozu 499P #50, o kterou se opírají techničtí komisaři, byla naměřena během posledních sedmi kol, kdy vůz #50 následoval ve vzduchovém pytli sesterské Ferrari #51. Nebyla tak získána žádná nepovolená výkonnostní výhoda,“ dodávají zástupci Ferrari.

Posádka vozu #51 má po odečtení bodů z Le Mans na svém kontě na třetím místě celkového pořadí mistrovství světa 57 bodů. Na lídry šampionátu Calada, Giovinazziho a Pier Guidiho (Ferrari #51) ztrácejí Molina, Fuoco a Nielsen 48 bodů. Do konce sezony WEC zbývají ještě čtyři závody, tím příštím bude šestihodinovka v Sao Paulu 13. července (PP Eurosport).