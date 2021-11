Díky za strategii! Giovinazzi byl po závodě naštvaný na svůj tým

Giovinazzi startoval z 11. místa, ale po chaosu v prvních zatáčkách se dostal na 6. místo. V cíli závodu mu však patřilo až 11. místo.

Ital zajel k mechanikům mezi prvními v 16. kole. Ze strategie nadšený nebyl.

„Hej chlapci, díky za strategii,“ řekl Giovinazzi do týmového rádia.

„Jsem opravdu zklamaný, protože si myslím, že dnes byla pro tým dobrá šance získat body se dvěma vozy,“ řekl Giovinazzi.

„Zavolali mě velmi brzy a problém byl, že když jsem se vrátil na trať, ocitl jsem se hned za Ricciardem a Bottasem, kteří si protáhli stint. Moje pneumatiky se přehřívaly a naše rychlost na tvrdých nebyla tak dobrá jako u ostatních, kteří jeli na středních. Když ostatní přezuli, moje pneumatiky byly už pryč a všichni byli rychlejší než já. Naprosto nepovedená strategie.“

Alfa Romeo má o druhém jezdci rozhodnout v průběhu listopadu. Vasseur nevyloučil, že zůstane Giovinazzi. Z jeho chování ale lze usoudit, že už ví o svém konci, nebo dělá maximum, aby si ho tým nenechal.

Kimi Räikkönen dokončil závod na osmém místě. „Bylo příjemné získat body a přinést týmu odměnu. Vždy se snažíme udělat maximum, když jedeme závod, a dnes nám to vyšlo. Osmé místo je asi to nejlepší, co jsme mohli udělat, měli jsme dobré tempo a dokázali jsme držet krok s vozy kolem nás. Předjetí Russella na začátku bylo pro náš závod klíčové, největší výzvou pak bylo udržet pneumatiky naživu až do konce. S tímto výsledkem můžeme být spokojeni a můžeme se začít soustředit na to, abychom v Brazílii zajeli další dobrý závod.“