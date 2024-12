Díky mini DRS jsme pocítili pocit hrdosti, zní z McLarenu

Jedním z témat letošní sezony bylo tzv. mini DRS, tedy technická vychytávka na vozech stáje McLaren.

Zadní křídlo McLarenu se na rovinkách deformovalo tak, že vznikalo jakési „mini DRS“ nebo-li mezera mezi zadním křídlem a klapkou DRS, což snižovalo odpor vzduchu a zvyšovalo rychlost vozu na rovinkách. Efekt zařízení byl v principu podobný jako u klasického DRS, byť přirozeně o dost menší.

Konkurenčním týmům se mini DRS nelíbilo a považovali ho za nelegální. Podle nich se totiž jednalo o konstrukci, jejíž „konstrukční vlastnosti se měnily sekundárními parametry tak, že při jízdě na trati vytvářely jinou charakteristiku průhybu než během statických kontrol FIA. Příkladem sekundárních parametrů může být teplota, aerodynamické zatížení atd.“

FIA fungování mini DRS prošetřila a nakonec McLarenu od GP Singapuru zakázala jeho další používání, a to přesto, že jej neoznačila za nelegální. Kromě McLarenu musely změny na zadním křídle provést i další týmy.

Jeden z technických ředitelů McLarenu Neil Houldey se nyní vyjádřil k tomu, jak tým zpětně celou kauzu kolem mini DRS vnímá.

„Když se vrátíte o 12 měsíců zpět, nikdo se o to, co děláme, nezajímal, takže jako tým vlastně cítíme hrdost na to, že jsou tu další týmy, které se zajímají o svou pozici v šampionátu a zajímají se o to, co děláme my,“ uvedl Houldey v rozhovoru pro web Motorsport.com.

„Tohle řešení jsme používali s vědomím, že je legální. Existovala zpětná vazba od ostatních týmů, které s ním nebyly spokojeny. FIA pak po diskuzi s námi usoudila, že nechce, aby ostatní týmy musely hledat podobné řešení, takže nás požádali, abychom snížili efekt řešení na úroveň, která byla srovnatelná se zařízeními jiných týmů. Udělali jsme to rádi. Budeme se vždy snažit využít všech příležitostí, stejně jako to dělají všichni ostatní, ale pokaždé se snažíme spolupracovat s FIA pro dobro sportu,“ nechal se slyšet zkušený inženýr, který letos stáji z Wokingu pomohl k zisku Poháru konstruktérů.

„Bylo zcela jasné, že naše zadní křídlo nebylo v sezoně 2023 optimální, a to jak z hlediska efektivity, tak z hlediska efektu DRS. Proto jsme se na něj před letošní sezonou zaměřili, abychom byli v této oblasti na špici,“ řekl Houldey, který je přirozeně spokojen s tím, že McLaren v tomto ohledu nejenže už neztrácí, ale dokonce již patří k lídrům.

Přesto je podle technického oddělení McLarenu stále co vylepšovat.

„Nejde o oblast, kterou bychom chtěli přestat vyvíjet, takže stejně jako v případě celého auta, je toho ještě spousta, co lze vylepšit. Je tam spousta výkonu, na který ještě můžeme dosáhnout,“ je přesvědčen Houldey.