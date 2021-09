Díky dobré rychlosti na rovinkách máme šanci na další stupně vítězů, věří Russell

Brit, který bude příští rok závodit vedle Lewise Hamiltona v Mercedesu, jako první na osychající trati v Soči ve třetí části kvalifikaci nazul měkkou sadu pneumatik do sucha.

V kvalifikaci jej porazili jen Lando Norris a Carlos Sainz. Až za ním bude na čtvrtém místě Hamilton. Druhý mercedes Valtteriho Bottase bude sedmý před devátým Sergiem Pérezem z Red Bullu.

Russell získal své první stupně vítězů ve F1 v letošní Velké ceně Belgie, kde se kvalifikoval na druhé místo. Kvůli silnému dešti byl ale závod po pár kolech za safety carem ukončen a jezdci si rozdělili poloviční body.

Williams má navíc v Poháru konstruktérů pohodlný náskok na Alfu Romeo, podle Russella si proto britský tým může dovolit v Rusku zariskovat a pokusit se o další dobrý výsledek.

„Opravdu se na to těším. Včera (v pátek) byla naše rychlost s velkým množstvím paliva jedna z nejlepších z celého roku. Stále jsme daleko za těmito kluky (Norrisem a Sainzem) a Mercedesem, který startuje za námi, takže budeme mít souboj ve svých rukou. Máme ale dobrou rychlost na rovinkách, budeme tedy znovu bojovat o stupně vítězů. Není co ztratit,“ řekl Russell.

„Je to šílené. Podruhé ve třech podnicích jsme v nejlepší trojce, tým znovu odvedl úžasnou práci. Do boxů jsme zajeli ve správnou chvíli a nazuli jsme správné pneumatiky. Bylo to ale zrádné. Byla tam jedna suchá stopa, kdybyste se netrefili jen o pár centimetrů, dostali byste se na mokrou část a vyjeli byste z trati.“