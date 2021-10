Díky bodovému polštáři a smlouvě cítí Russell menší tlak. Chce posouvat hranice

Williams a George Russell se dlouho snažili získat body. Nakonec se jim to povedlo několikrát a v šampionátu mají stabilní pozici. Podle Russella se to promítá i do jeho přístupu k závodům.

V Austinu předvedl Russell skvělý start. Po výměně komponent startoval poslední, ale na konci prvního kola byl už 14.

„Myslím, že tlak z mých ramen teď na chvíli spadl a já si více věřím, že můžu opravdu útočit a jít do toho,“ řekl Russell, kterého cituje web F1.

„Dostat se z dvacátého až na 14. místo byl pro mě silný start a myslím, že v této pozici, ve které se nyní v šampionátu nacházíme, máme malou rezervu, která mi umožňuje vyjet na trať a opravdu posunout hranice.“

„Abych byl upřímný, docela si to užívám. Nejsem jezdec, který obvykle dělá velké množství chyb, ale chtěl jsem na sebe tlačit. Myslím, že to je důvod, proč jsme viděli hodiny ve třetím tréninku, nehodu v kvalifikaci v Zandvoortu. Prostě se opravdu snažím tlačit na limity, abych zjistil, jestli je v těch posledních několika závodech ještě něco více.“

„Ale myslím, že jsem si tak trochu potvrdil svou celkovou strategii, že nemusíte jet na 110 %, abyste z auta dostali maximum, protože někdy stačí jet pomaleji.“

„Je to prostě menší tlak. Myslím, že díky tomu, že jsme v relativním pohodlí v Poháru konstruktérů, a také v osobní rovině, když mám vše potvrzeno pro příští rok, jsem ve velmi stabilní osobní pozici a mohu jen vyjet a zkoušet nové věci a nebát se udělat nějaké chyby.“

V USA se Williamsu příliš nedařilo. Na druhou stranu Alfa Romeo také nebodovala.

„Měl jsem pocit, že je to velmi zvláštní okruh. Nebylo moc adhezní přilnavosti z asfaltu a myslím, že všichni jezdci hodně klouzali a my jsme to prostě neoptimalizovali, nevyužili jsme toho. Odstartoval jsem jako poslední, dobře jsem odstartoval, dostal se až na 14. místo a tam jsem zůstal. Nic jsme nezískali, nic jsme neztratili, alespoň že naši soupeři v Alfě nebodovali.“