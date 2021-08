Di Grassi po „smutné“ výhře: Je to rozchod, který nechcete

Di Grassi si v sobotu poradil s oběma vozy DS Techeetah, které obsadily první řadu na roštu, a za svými zády dokázal udržet Venturi Edoarda Mortary.

Po kvalitním výkonu bývalý brazilský pilot formule 1 či prototypů LMP 1 získal svůj druhý triumf v této sezoně a před nedělním finále si navíc drží solidní šanci na zisk titulu mistra světa. Aktuálně je šestý s 87 body, na vedoucího de Vriese však ztrácí jen 8 bodů.

Přesto v di Grassim po berlínské sobotě nepřevažovaly pozitivní pocity.

„Zaprvé chci říct, že je skvělé být zpět v Berlíně po parádní sezoně, kterou jsme letos měli. Řízení Audi mi bude chybět,“ rozpovídal se brazilský závodník pro motorsport.com,

„Zpráva od odchodu Audi ze šampionátu pro mě byla a je velmi smutná. Po sedmi letech vás nutí k rozchodu, který nechcete. Byl to totiž úspěšný vztah.“

Vrcholem spolupráce di Grassiho s Audi byla sezona 2016/2017, kdy Brazilec ve formuli E získal svůj jediný mistrovský titul.

Odkaz Audi v elektrickém seriálu bude jasně patrný i po odchodu značky. Německá tovární stáj letos poprvé závodila s pohonnou jednotkou, jejíž vývoj probíhal kompletně v režii Audi Sport. Příští rok ji bude využívat zákaznický Virgin.

„O tomto víkendu se ve mně mísí emoce. Je to smutek z odchodu Audi, se kterým jsem toho tolik prožil. Společná vítězství, společné emoce. To se vztahuje i k týmu Abt. To dnešní vítězství bylo výjimečné.“

„Stále můžeme říkat, že jsme společně úspěšní a společně vítězíme. Je to pro mě velký emoční mix, chvíli mi bude trvat, než se uklidním,“ pronesl dojatě Lucas di Grassi.

Třešničkou na dortu by pro Brazilce byl mistrovský titul na rozloučenou, ke kterému sice z šestého místa nemá daleko, o soupeře ale nemá nouzi.

Před nedělní závěrečnou E-Prix (start v 15:30) má vedoucí Nyck de Vries z Mercedesu náskok jen 3 bodů před druhým Edoardem Mortarou z Venturi. O další bod zpět je třetí nováček Jake Dennis, na něj jediný bod ztrácí čtvrtý Mitch Evans. A znovu jen o bod je pátý Robin Frijns, který se po sobotě bez bodů propadl z druhého místa. Frijnse a di Grassiho dělí dva body.

Teoretickou šanci na titul má ještě i čtrnáctý Maximilian Günther.