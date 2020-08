Devět závodů v jedenácti týdnech je limit, varuje Verstappen

Pandemie koronaviru způsobila odložení začátku letošní sezóny formule 1. Tím, jak se situace v jednotlivých zemích vyvíjela, se také měnily možnosti pořádání jednotlivých závodů v letošní sezóně a kalendář se skládá i v jejím průběhu.

Vedení F1 přišlo s výrazně upraveným kalendářem. Prvních devět závodů se přitom odjede v průběhu jedenácti týdnů, když po třech závodech ve třech týdnech v řadě vždy následuje dvoutýdenní přestávka.

Sezóna odstartovala dvěma závody v Rakousku a dalším v Maďarsku, které vytvořily tři podniky ve třech po sobě jdoucích víkendech.

Po volném víkendu následovala dvojice závodů na britském Silverstonu a ve Španělsku. Víkend na přelomu srpna a září bude patřit závodu v Belgii před dalšími dvěma závodními víkendy v Itálii na Monze a v Mugellu.

V nejbližších dnech by měla být oznámena i poslední část letošního kalendáře, který by tak nakonec mohl čítat 17 závodů. Původně se přitom počítalo s 21 podniky.

„Myslím, že pro tuto chvíli je to v pořádku, předtím jsme měli dlouhou přestávku. Příští rok snad už ale nebudeme mít tři závodní víkendy za sebou. Myslím, že už je to příliš,“ řekl Verstappen.

„Když to budou dva víkendy v řadě, myslím, že je to v pohodě. Mít mezi nimi přestávku je fajn. V tuto chvíli to samozřejmě musíme akceptovat. Musíme mít ty závody, takže se jen snažíme udělat to nejlepší. Máme teď tři trojice závodů v řadě, myslím, že to je limit.“

Pilotovi Williamsu Georgovi Russellovi velká porce závodů nepřekáží. Mladý Brit si užívá cestování a letošní sezóna mu podle jeho slov připomíná závodění v motokárách.

„Každý víkend jsem v pátek večer odjížděl s mámou a tátou na okruhy a takto jsme křížem krážem cestovali po celé zemi, teď se mi vracejí tyto vzpomínky,“ přiznává Russell.

„Já si to užívám. Děláme to, co milujeme. Je to neuvěřitelné, že můžeme závodit na nejlepších okruzích na světě.“

Russell si ale také uvědomuje, že tři závody v řadě představují větší zátěž pro další členy týmu.

„Bude to těžké pro ty lidi, když máte tři závody, jste mimo domov a létáte mezi závody. Já to miluji, ale tohle je týmový sport a já myslím na kluky a holky, kteří nyní pracují každý den.“