Devatenáct jezdců F1 už teď ví, že se letos mistry světa nestanou, tvrdí Alonso

Navzdory tomu, že letošní sezona začíná až za týden, má pilot Astonu Martin Fernando Alonso jasno, kdo se letos stane mistrem světa.

„Nemám křišťálovou kouli, abych věděl, jak jsou na tom ostatní. Max (Verstappen) je mistr světa a Red Bull dominuje. Také koncept vozu, který letos představili, je překvapením,“ nechal se slyšet Fernando Alonso na setkání s médii, mezi kterými v Bahrajnu nechyběl ani web F1sport.

„V tuto chvíli je prostě musíme sledovat a uvidíme, jak si povedou. Myslím, že už teď 19 (z 20, pozn. red.) jezdců F1 ví, že letos nebudou mistry světa. To platí v 99 procentech kariér. Jde o brutální sport,“ uvedl 42letý závodník, který zatím neumí určit, kam se jím řízený vůz Astonu Martin na začátku sezony výkonnostně zařadí.

„Myslím, že teď je těžké říct, jestli máme auto, které má na to vyhrát závod. Poté, co jsem letos viděl Maxe a vůz Red Bullu, mají všichni menší šanci vyhrát závod. Tak to prostě je,“ zhodnotil současnou situaci Alonso.

Španěl ještě před začátkem testů prohlásil, že se cítí ve skvělé fyzické formě. Zkušený závodník si však moc dobře uvědomuje, že ani to není v F1 zárukou úspěchu.

„Před lety jsem byl také super fit a motivovaný a nakonec jsem za celý rok získal 11 bodů. Tento sport není vždy o tom, co cítíte nebo co děláte,“ dodal mistr světa F1 z let 2005 a 2006.