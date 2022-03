Detailní technický pohled na vozy 2022. Jak se týmy vypořádaly s novými pravidly?

Push-rod versus pull-rod

Svislý pohyb kola při průjezdu nerovností se na pružiny a tlumiče uložené uvnitř přední části monokoku přenáší prostřednictvím vzpěry, kterou nazýváme pull-rod, pokud při pohybu kola vzhůru za vahadlo táhne a naopak push-rod, pokud do něj tlačí. Samotné odpružení kol v obou případech funguje identicky. To, který typ designéři zvolí, ovlivňují hlavně aerodynamické požadavky a částečně i snaha o co nejnižší polohu těžiště.