Dešťová světla by mohla mít více barev

FIA doporučila řadu opatření, která mají zvýšit bezpečnost závodění. Asi nejzajímavější doporučení se týká dešťových světel, která jsou nově i na bočnicích zadního křídla. Momentálně mají červenou barvu, ale to by se mohlo v budoucnu změnit.

Jezdce by mohla odlišná barva světla na voze před ním upozornit například na žluté vlajky, nebo na to, že jezdec před ním vstupuje do žluté zóny a zpomaluje.

FIA rovněž provádí průzkum čelních a bočních nárazových struktur, aby dokázaly absorbovat více energie při nárazu dvou aut. Je zřejmé, že jde o důsledek tragické nehody ve Spa v loňském roce.

Ve F1 a formule E se na tom už pracuje. V případě juniorských sérií bude potřeba počkat na novou generaci šasi.

Prozkoumají se také únikové zóny, které by mohly disponovat větším počtem protiskluzových a třecích ploch.

FIA také doporučuje zavedení systému monitorování tlaku v pneumatikách. Jezdci by mohli být rychleji informováni o defektech a rychlých ztrátách tlaku v pneumatikách.

