Déšť nám pomohl, jinak bychom bojovali o páté místo, říká Leclerc, který znovu získal Verstappenovu pole position

A aby paralela s loňským závodem byla kompletní, i letos bude v první řadě vedle něj Sergio Pérez na druhém red bullu.

„Stejně jako vloni. Je to dobré. Tento víkend jsem to rozhodně nečekal. S podmínkami na trati jsme dokázali předčit naše očekávání. Pro tým je to dobrý den, nyní se musíme soustředit na zítra a uvidíme, co se stane, až nebude pršet,“ řekl Leclerc.

„Nebýt deště, bojovali bychom zřejmě s Mercedesem o páté místo. Déšť nám pomohl, nebudu si stěžovat. Jsem opravdu spokojen se svým kolem v Q3 a je dobré být znovu v první řadě na roštu. Zítra to musíme dokončit.

„Není to nejjednodušší trať na udržení prvního místa v prvním kole, ale uvidíme. Každý start je jiný a jakmile zítra budu projíždět Eau Rouge, uvidím, co nejlepšího se dá udělat. Samozřejmě se pokusím udržet první místo.“

Sedmý Sainz není spokojen

Na Verstappenově penalizaci vydělá i Carlos Sainz, ačkoliv Leclercův týmový kolega se posune jen v rámci čtvrté řady z osmého na sedmé místo.

„S konečným výsledkem nemohu být spokojen, protože během celé kvalifikace jsem byl rychlý, ale nedostal jsem maximum z poslední sady v Q3,“ řekl Sainz.

„Už v první zatáčce jsem věděl, že nemám stejnou přilnavost, jako jsem měl při předchozích jízdách a celé kolo bylo trápením. Musím pochopit, co jsem udělal jinak, že jsem měl tak malou přilnavost.

„Závod bude otevřený a cílem bude vybojovat pozice a bojovat vpředu. Je těžké předpovídat, jaké podmínky budou v závodě, ale příležitosti jistě budou.“